Kennedy relaciona el brote de sarampión en Texas con una mala dieta y poco ejercicio

Aseguró que la inmunidad natural contra el sarampión, que se adquiere a través de la infección, de alguna manera también protegía contra el cáncer y las enfermedades cardiacas, una afirmación que no está sustentada por investigaciones.

En respuesta a las preguntas sobre la postura de Kennedy respecto a la vacunación, un portavoz de Salud y Servicios Humanos señaló un reciente artículo de opinión en el que escribió que las vacunas evitaban que los niños contrajeran el sarampión y protegían a quien no podía vacunarse.

Sin embargo, la vacuna triple vírica (o MMR por su sigla en inglés) se ha estudiado a fondo y es segura. No existe ninguna relación con el autismo , como ha afirmado el secretario en el pasado. Aunque todas las vacunas tienen efectos adversos ocasionales, las autoridades de salud de todo el mundo han llegado a la conclusión de que los beneficios superan con creces los escasísimos riesgos de la vacunación.

Las autoridades de salud de Texas dijeron que el niño no tenía “ ninguna enfermedad subyacente conocida ”.

“ Es muy muy difícil que el sarampión mate a una persona sana ”, dijo, añadiendo más adelante que “vemos una correlación entre las personas que resultan perjudicadas por el sarampión y las personas que no tienen una buena nutrición o que no tienen un buen régimen de ejercicio”.

En comentarios posteriores, Kennedy insinuó que los síntomas graves afectaban principalmente a quien no estaba sano antes de contraer el sarampión.

La muerte no es la única consecuencia posible. El sarampión también puede causar ceguera permanente, sordera y discapacidad intelectual. Antes de que existiera la vacuna, unas 1,000 personas al año sufrían encefalitis a causa del virus.

Pero no hay evidencia confiable de que los malos hábitos alimentarios y las rutinas de ejercicio hagan que un niño sea más propenso a las complicaciones del sarampión, añadió.

Antes de 1963, unos 500 niños, muchos de ellos previamente sanos, morían cada año a causa del virus, dijo. Alrededor del 40 por ciento de las personas infectadas el año pasado fueron hospitalizadas, según los CDC.

En la entrevista, Kennedy pareció frustrado por el hecho de que una enfermedad prevenible mediante vacunación, y no una enfermedad crónica, hubiera atraído la atención nacional durante sus primeras semanas como secretario.

“Hemos tenido dos muertes por sarampión en 20 años en este país; tenemos 100.000 diagnósticos de autismo cada año”, dijo. “Necesitamos no distraernos. Las enfermedades crónicas son nuestro enemigo”.

La insinuación de que las vacunas causan autismo ha sido desacreditada por decenas de estudios científicos. Los científicos han señalado que las muertes por sarampión son muy preocupantes porque se pueden evitar con la vacunación.

La “inmunidad natural” tras la infección puede proteger al organismo contra diversas enfermedades crónicas, dijo el secretario.

Cuando se le preguntó si se oponía a las llamadas fiestas del sarampión —actos que celebran los padres para contagiar a propósito el sarampión de un niño enfermo a niños sanos— Kennedy dijo que “nunca aconsejaría a nadie que enfermara”.

Pero también elogió los beneficios de la inmunidad natural, protección que se obtiene tras infectarse con un virus, afirmando que dura más que la inmunidad inducida por la vacuna y puede proteger posteriormente contra el cáncer y las enfermedades cardiacas.

Aunque es cierto que una infección de sarampión puede ofrecer protección de por vida contra el virus, los riesgos de enfermar superan con creces cualquier pequeño beneficio de inmunidad, dijo O’Leary.

Dos dosis de la vacuna triple vírica tienen aproximadamente un 97 por ciento de efectividad para prevenir una infección. Incluso si una persona vacunada contrae una infección, la enfermedad suele ser leve.

Los expertos también dijeron que no había pruebas creíbles que apoyaran la afirmación de que un contagio de sarampión protege contra otras enfermedades.

Todo lo contrario: una infección de sarampión puede causar “amnesia inmunitaria”, en la que el organismo “olvida” cómo defenderse de enfermedades a las que ya ha estado expuesto, haciéndolo más susceptible a futuras infecciones.

Kennedy se expresó con entusiasmo de los tratamientos no probados contra el sarampión, y dijo que el HHS los estudiaría

Kennedy señaló que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HSS, por su sigla en inglés) realizaría ensayos clínicos sobre varios tratamientos no probados contra el sarampión, entre ellos un esteroide, la budesonida; un antibiótico llamado claritromicina; y aceite de hígado de bacalao, que dijo que era “la aplicación más segura de la vitamina A”.

Kennedy dijo que había oído decir a dos médicos locales que estos tratamientos habían provocado una “recuperación milagrosa e instantánea”.

“Tenemos que hacer realmente un buen trabajo al hablar con los médicos de primera línea y ver qué está funcionando sobre el terreno”, dijo. “Esa terapéutica ha sido realmente ignorada por la agencia durante mucho mucho tiempo”.

Aunque a veces los médicos administran dosis elevadas de vitamina A para atender a los niños con sarampión grave, hacerlo mediante un suplemento dietético como el aceite de hígado de bacalao dificulta que se administre en cantidades precisas, dijo William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

No hay datos confiables que sugieran que el aceite de hígado de bacalao sea “de alguna forma concebible más seguro” que la vitamina A administrada tradicionalmente, añadió.

Schaffner dijo que los antibióticos, que combaten las infecciones bacterianas, no son tratamientos eficaces contra el sarampión, que es un virus. Y no conocía ninguna prueba que demostrara que los corticoides mejoraran los resultados de los niños con sarampión.

Realizar un ensayo clínico de estos tratamientos es difícil desde el punto de vista práctico: no hay suficientes niños con sarampión en Estados Unidos para llevar a cabo un ensayo a gran escala. Y un estudio de este tipo sería éticamente complicado: los médicos podrían tener que suspender los cuidados de apoyo habituales, como la vitamina A, a fin de probar estos remedios.

El hecho de que Kennedy se concentre en tratamientos no comprobados ha frustrado a algunos médicos del condado de Gaines, que han intentado explicar a los pacientes que no existe ningún antivírico para el sarampión y que tienen poco control sobre qué pacientes sufren síntomas graves.

“Ya estamos lidiando con personas que piensan que el sarampión no es para tanto”, dijo Leila Myrick, médico de medicina familiar de Seminole, Texas, quien lleva varias semanas atendiendo a pacientes con sarampión.

“Ahora van a pensar que pueden recibir este tratamiento milagroso y que definitivamente no necesitan vacunarse. Va a ser un 100 por ciento más difícil”.

Teddy Rosenbluth es reportera de salud y miembro de la promoción 2024-25 del Times Fellowship, un programa para periodistas en los inicios de su carrera. c. 2025 The New York Times Company.

Por Teddy Rosenbluth, The New York Times.