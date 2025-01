La cantante Grimes, expareja de Musk se deslinda de él y de su saludo supuestamente ‘nazi’

La exnovia de Elon Musk, Grimes, dijo defensivamente que están “felices de denunciar el nazismo” para evitar ser vinculados con el odio dirigido al padre de sus hijos por su gesto de rigidez en el día de la inauguración.

La cantante, que usa los pronombres “ellos”, arremetió en línea después de que un seguidor dijera que planeaba cubrir su tatuaje de Grimes en medio de la indignación, que el magnate de Tesla, Musk, de 53 años, descartó como “trucos sucios” de los detractores.

“Si bien respeto profundamente su preocupación, no es saludable que la gente esté tan molesta cuando ni siquiera he estado en línea hoy y recién ahora me entero de esta controversia”, escribió Grimes, quien comparte tres hijos con Musk.