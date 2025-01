La creciente influencia de China sobre los puertos mundiales causa preocupación en Washington

La afirmación de Trump es falsa. El Canal de Panamá es operado por una agencia del gobierno panameño, no por soldados chinos. En una conferencia de prensa, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rebatió las declaraciones de Trump, afirmando que “no hay chinos en el canal” más allá de los que se encontraban en los barcos en tránsito o en el centro de visitantes.

“ Comparto tu preocupación ”, le dijo Daniel Runde, vicepresidente sénior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un laboratorio de ideas en Washington. Runde dijo que el gobierno de Panamá controla todo el canal, pero que, en un mundo ideal, las empresas controladas por Hong Kong no gestionarían los puertos cercanos a esas instalaciones.

CK Hutchison es un conglomerado que cotiza en bolsa y cuyo mayor propietario es una familia de multimillonarios de Hong Kong, no el gobierno chino . Pero Pekín ha extendido sus leyes de seguridad nacional a Hong Kong, y el gobierno chino se ha mostrado recientemente dispuesto a utilizar las cadenas de suministro como armas (algo que Pekín también acusa de hacer a Estados Unidos).

La presencia de empresas chinas cerca del puerto de Panamá no es única . CK Hutchison es una de las mayores empresas portuarias del mundo, con 53 puertos en 24 países, entre ellos Países Bajos, Reino Unido, Hong Kong y Australia.

CK Hutchison y Hutchison Ports no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Los registros corporativos recuperados a través de Wirescreen, una plataforma de datos, muestran que, a través de una red de filiales, CK Hutchison es copropietaria de una empresa inmobiliaria conjunta con Aviation Industry Corporation of China, una de las mayores empresas de defensa de China.

Un informe reciente de la empresa de análisis Strategy Risks dijo que no se habían encontrado vínculos directos específicos con Panamá entre CK Hutchison y el Partido Comunista de China, pero que la participación de la empresa en la gestión de los puertos del Canal de Panamá suscitaba preocupación por la seguridad debido a los vínculos de su empresa matriz con China. Como empresa de Hong Kong, CK Hutchison está sujeta a la jurisdicción china —incluidas las leyes que pueden obligar a las empresas a colaborar en la recopilación de información o en operaciones militares— y ha cooperado con diversas entidades chinas vinculadas al Estado en proyectos empresariales, decía el informe.

Símbolo durante mucho tiempo del imperialismo estadounidense, el canal sigue siendo fundamental para la economía de Estados Unidos.

Trump ha repetido otras falsedades sobre el canal, y ha amenazado con retomarlo a menos que Estados Unidos reciba un trato más “justo”. Dijo que 38 mil estadounidenses murieron construyéndolo; los historiadores dicen que fueron cientos de residentes estadounidenses, y que los miles de personas que murieron eran de Centroamérica, el Caribe o Colombia.

Aunque Estados Unidos recuperara el control del canal —una perspectiva difícil porque los tratados que lo cedieron fueron ratificados por el Senado estadounidense—, no cambiaría el hecho de que una empresa de propiedad china controle los puertos de ambos extremos.

Trump también calificó de “exorbitantes” las tasas que cobra Panamá por transitar por el canal. De hecho, esas tasas son inferiores a las de otros embudos marítimos similares, aunque han aumentado porque la sequía ha reducido el nivel de agua del canal y el número de barcos que pueden pasar por él.

Judah Levine, jefe de investigación de Freightos, una empresa de logística, dijo que Panamá cobra a los portacontenedores entre 100 mil y 300 mil dólares por tránsito, apenas una fracción de lo que cobra el Canal de Suez, incluso antes de las recientes interrupciones del transporte marítimo en el Mar Rojo.

“En el caso de los portacontenedores, cuando esos costos se reparten entre los miles de contenedores que transporta cada barco, el coste para los importadores/exportadores no es terriblemente significativo”, dijo en un comunicado.

Una portavoz de Trump dijo esta semana que, como Estados Unidos es el mayor usuario del canal, el aumento de las tarifas afecta sobre todo a sus barcos. c. 2025 The New York Times Company