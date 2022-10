La población mundial alcanzará en noviembre los 8,000 millones de personas

“Es un hito trascendental para la humanidad y llega por la combinación de mayores esperanzas de vida, menos muertes maternas e infantiles y sistemas de salud cada vez más efectivos”, explicó Natalia Kanem, la directora ejecutiva del Fondo de Población de la ONU (UNFPA).

Así mismo, el UNFPA, que es la agencia de Naciones Unidas centrada en la salud sexual y reproductiva, pidió evitar el “alarmismo” demográfico a pesar del rápido aumento de la población en los últimos siglos en el mundo.

“Sé que este momento puede no ser celebrado por todos. Algunos expresan la preocupación de que nuestro mundo está superpoblado, con demasiada gente, y de que no hay recursos suficientes para sustentar sus vidas. Yo estoy aquí para decir claramente que el mero número de vidas humanas no es motivo para el miedo”, expresó Kanem.

Para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, lo esencial es promover cambios en los se aseguren que todos los habitantes del planeta puedan prosperar y evitar cualquier tentación de tratar de controlar por la fuerza el aumento de la población.

