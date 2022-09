El secretario general de la ONU reiteró en que los enormes desafíos mundiales no podrán ser resueltos en solitario o con alianzas de países, sino que es necesaria una gran “ coalición mundial ”.

“ Este año el mundo tiene suficiente comida, el problema es la distribución. Pero si no se estabiliza el mercado de los fertilizantes, el año que viene el problema puede ser el suministro de alimentos en sí ”, comentó Guterres.

Así mismo, resaltó la necesidad de solventar los problemas con el suministro de fertilizantes, por lo que la ONU está haciendo esfuerzos para facilitar las exportaciones desde Rusia , mismas que no son objeto de sanciones internacionales y que sin embargo se han visto mermadas desde el inicio del conflicto .

Así también, señaló que el conflicto está agravando la fractura internacional y hoy hay “inmensos peligros para la paz y seguridad globales” y un “ruido de sables nucleares” que no hacen más que empeorar la inestabilidad.

“No hay cooperación. No hay diálogo. No hay resolución colectiva de problemas”, lamentó el secretario general de las Naciones Unidas, exhortando a crear nuevos mecanismos para resolver esta división.