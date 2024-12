La policía dice que el sospechoso del tiroteo de UnitedHealthcare se veía como un héroe

El informe interno, obtenido por The New York Times el martes, describía partes del manifiesto de tres páginas encontrado con el sospechoso en el momento de su detención el lunes en Pensilvania. Decía que el hombre, Luigi Mangione, de 26 años, se veía a sí mismo luchando contra una industria “parasitaria” de aseguradoras para servicios de salud.

Mangione está acusado de disparar mortalmente a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, a las puertas de un hotel del centro de Manhattan la semana pasada. Fue detenido el lunes después de que clientes de un McDonald’s de Altoona, Pensilvania, dijeran que se parecía a una persona a la que la policía buscaba en relación con el asesinato.

El informe interno de la policía decía que Mangione “parecía considerar el asesinato selectivo del representante de más alto rango de la empresa como un derribo simbólico y un desafío directo a su supuesta corrupción y “juegos de poder”, y que “se ve a sí mismo como una especie de héroe que por fin ha decidido actuar ante tales injusticias”.

“Francamente, estos parásitos simplemente se lo merecían”, decía el manifiesto, según el informe.

Los agentes de policía también expresaron su preocupación de que el ataque pudiera inspirar violencia contra ejecutivos similares u otros comportamientos extremos, señalando que miembros del público habían celebrado en internet el tiroteo y podrían haber visto al sospechoso como “un mártir y un ejemplo a seguir”.

c. 2024 The New York Times Company