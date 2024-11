Líderes mundiales felicitan a Trump, este triunfo promete agitar el mundo de nuevo

Estas son las reacciones de líderes y de otras personas alrededor del mundo:

LA OTAN ESTÁ NERVIOSA Y UCRANIA ANSIOSA

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, felicitó a Trump, diciendo, “espero trabajar con él nuevamente para avanzar hacia la paz a través de la fuerza mediante la OTAN” frente a “un creciente número de desafíos a escala mundial”, entre ellos, “la creciente alineación de China, Rusia, Corea del Norte e Irán”.

Trump fue un feroz crítico de la alianza militar del Atlántico Norte durante su primer mandato, acusando a sus otros miembros de no cumplir con sus obligaciones. A principios de este año, dijo que Estados Unidos no defendería a los miembros de la OTAN que no cumplan con los objetivos de gasto en defensa.

Rutte enfatizó lo positivo, elogiando a Trump por su trabajo para persuadir a los estados miembros de aumentar el gasto en defensa y diciendo que la OTAN ahora es “más fuerte, más grande y más unida”.