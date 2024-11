¿Qué significa el regreso de Trump a la Casa Blanca para Ucrania, Medio Oriente y China?

“ Espero que la cantidad de armas, la cantidad de cañones para nuestra victoria aumente ”, dijo a The Associated Press el comandante de la unidad al que se le conoce como Mozart, horas previas a que se hiciera pública la confirmación de la victoria de Trump. “ No nos importa quién sea el presidente, siempre y cuando no nos corten la ayuda, porque la necesitamos ”, concluye.

“ ¿Terminar el trabajo significa que tienes vía libre para actuar en el trato con los restos de Hamás? ¿O terminar el trabajo significa que la guerra tiene que terminar ahora? ”, se cuestionó David Makovsky, quien es el director del programa sobre relaciones árabe-israelíes en el Washington Institute for Near East Policy. “ Eso es parte de los enigmas aquí ”, concluyó.

No obstante, Trump expresado en varias ocasiones que Israel debe “t erminar el trabajo ” y eliminar a Hamás, sin embargo no explicado cómo.

Así mismo, durante el primer mandato de Trump, este respaldo las políticas de Benjamín Netanyahu, incluyendo la retirada de manera unilateral de un acuerdo que tenía como objetivo a poner un alto al programa nuclear de Irán al que el actual primer ministro israelí se opuso durante un largo tiempo.

Además, Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel.

RELACIÓN CON CHINA

En si artículo Wolff precisa que “la administración Biden continuó muchas de las políticas que Trump adoptó en su primer mandato, y es probable que las redoble en un segundo mandato”.

Siendo así que es probable que durante este segundo mandato de Trump se incrementen los aranceles a la importación y asimismo el futuro nuevo inquilino de la Casa Blanca ha “hablado mucho de utilizarlos para atacar a China. Pero también puede ocurrir que Trump esté abierto a acuerdos pragmáticos y transaccionales con el presidente chino, Xi Jinping”, detalla Wolff.

Por lo que en opinión del profesor de Seguridad Internacional “al igual que en las relaciones con sus aliados europeos en la OTAN, un serio interrogante se cierne sobre el compromiso de Trump con la defensa de Taiwán y otros aliados del tratado en Asia, incluyendo Filipinas, Corea del Sur y, potencialmente, Japón. En el mejor de los casos, Trump se muestra tibio en cuanto a las garantías de seguridad estadounidenses”.

RELACIÓN DE TRUMP CON EL RESTO DEL MUNDO

Martin Kettle explica en su columna “The shocking US election result will create a new world order – and launch a fresh wave of Trump wannabes” publicada en The Guardian que “con Trump, la agenda global cambiará, nos guste o no. La batalla contra el colapso climático recibirá un duro golpe, las relaciones internacionales se volverán más transaccionales, la lucha de Ucrania contra la agresión rusa puede recibir una puñalada por la espalda y Taiwán se verá enfrentado al cañón de un arma china”.

Así también, “las democracias liberales de todo el mundo, incluida Gran Bretaña, también se verán sometidas a un nuevo asedio por parte de sus propios imitadores de Trump, impulsados por las redes sociales que rechazan la verdad”, añade Kettle.

“Por encima de todo, Trump encarna el engaño seductor de que es posible revertir la decadencia imperial y recuperar la confianza en sí mismo perdida. Partes de la Gran Bretaña blanca no son inmunes a un anhelo similar en ocasiones”, explica Kettle en su columna

“Sin embargo, Gran Bretaña en su conjunto, en lo más profundo de su corazón, está emprendiendo un complejo viaje para alejarse de ese pasado autoritario. Con el fracaso del Brexit y ahora también ante la reelección de Trump, el país tiene pocas alternativas”, concluye Kettle.

MÉXICO Y TRUMP

En su columna “El regreso de Trump enciende las alarmas en México” Elías Camhaji afirma que “se ha cumplido el peor escenario para México. Donald Trump será el próximo presidente de Estados Unidos, de acuerdo con los primeros resultados y tendencias electorales”.

“El expresidente republicano, el candidato del “muro” y la retórica racista y antimexicana, tendrá un nuevo periodo al frente de la Casa Blanca, después de ganar las elecciones de 2016, perder las de 2020 y obtener su revancha en las votaciones de este año”, prosigue Camhaji.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, presidenta de México afirmó que “va a haber una buena relación”, en relación con las amenazas de Trump imponer aranceles al país. “No competimos entre nosotros, nos complementamos”, expresó Sheinbaum ; “hay mucha unidad y mucha fortaleza de la economía mexicana”, concluyó.

Con información de The Conversation, The Associated Press, The Guardian y El País.