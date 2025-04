Los aranceles de Trump no son estrictamente recíprocos. ¿Cómo los calculó?

TE PUEDE INTERESAR : ¿Cómo los aranceles de Trump han desatado guerras comerciales globales?. He aquí una cronología de ellos

La Casa Blanca afirmó originalmente que todos los demás se verán afectados por al menos un arancel del 10%. Pero funcionarios del gobierno federal aclararon el jueves que algunos países que de antemano se encuentran sujetos a severas sanciones estadounidenses, por ejemplo, Rusia debido a su invasión de Ucrania, así como Irán, Corea del Norte, Cuba, Bielorrusia y Venezuela, no enfrentarán el nuevo arancel base global del 10%.

No. Canadá y México están excluidos porque ya enfrentan impuestos del 25% sobre la mayoría de los bienes importados que Trump anunció el mes pasado, en un intento de obligar a ambos a tomar medidas enérgicas contra el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

¿POR QUÉ NO SIMPLEMENTE COBRAR TASAS RECÍPROCAS?

Los funcionarios dijeron que esto se debe a que las sanciones y otras barreras existentes significan que Estados Unidos tiene tan poco comercio con esos lugares que los déficits son mínimos.

¿POR QUÉ ESTÁ HACIENDO ESTO TRUMP?

Trump ha pasado meses insistiendo en que Estados Unidos estaba en su punto más rico al final de la llamada Edad Dorada, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando impuso altos aranceles como el medio clave para generar ingresos para el gobierno federal.

Trump incluso insinuó el miércoles que el hecho de que Estados Unidos se distanciara de los aranceles altos y privilegiara un impuesto sobre la renta federal en 1913 ayudó a desencadenar la Gran Depresión de la década de 1930, una afirmación que economistas e historiadores rechazan rotundamente.

Una explicación más contemporánea podría encontrarse en el Proyecto 2025, un plan integral compilado por destacados conservadores sobre cómo reducir la fuerza laboral federal y empujar a Washington más hacia la derecha. Detalla cómo Trump podría imponer altos aranceles en todo el mundo, dando a su gobierno más espacio para negociar gravámenes más bajos con socios comerciales a cambio de prioridades estadounidenses.

Funcionarios de la Casa Blanca insisten en que los nuevos aranceles se tratan más de cerrar déficits comerciales, estimular la manufactura estadounidense y generar ingresos gubernamentales que de negociar eventualmente nuevos acuerdos comerciales.

Pero Trump ha demostrado que está dispuesto a retroceder en las amenazas de aranceles a cambio de ofertas de concesiones. Su gobierno insiste en que el presidente siempre está dispuesto a lograr acuerdos, una señal de que los nuevos aranceles pueden resultar ser más una ficha de negociación que una política permanente.

Volando a Florida a bordo del Air Force One el jueves, Trump dijo sobre la posibilidad de hacer acuerdos para reducir los aranceles impuestos en todo el mundo en el futuro: “Todos los países nos han llamado”.

“Nos pusimos en el asiento del conductor”, comentó. “Si hubiéramos pedido a algunos de estos países, o a la mayoría de estos países, que nos hicieran un favor, habrían dicho que no. Ahora harán cualquier cosa por nosotros”.

¿POR QUÉ IMPORTA EL BALANCE COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS?

La política comercial estadounidense creó un imbalance comercial para Estados Unidos por valor de 1.2 billones de dólares el año pasado, una brecha que algunos expertos creen que debería abordarse para garantizar la fortaleza económica a largo plazo del país.

Pero muchos economistas afirman que los desequilibrios comerciales que Trump busca corregir tienen orígenes más complejos que el hecho de que algunos países usen altos aranceles o prácticas comerciales proteccionistas para impulsar sus propias exportaciones. Basar las matemáticas arancelarias de la Casa Blanca únicamente en los déficits comerciales, por ejemplo, no toma en cuenta la demanda de los consumidores estadounidenses.

A los estadounidenses les encanta comprar BMW ensamblados en Alemania, así como vino francés y granos de café de Guatemala, y su gasto puede avivar desequilibrios comerciales independientemente de las políticas fiscales y arancelarias de los países que producen esos bienes.

Eso significa que cualquier intento de cerrar las brechas comerciales de Estados Unidos mediante aranceles probablemente aumentará el costo de los bienes importados que los estadounidenses compran, lo que a su vez podría perjudicar la economía debido a las crecientes presiones inflacionarias.

Por Will Weissert, The Associated Press.