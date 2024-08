Los estadounidenses Evan Gershkovich y Paul Whelan entre los 26 prisioneros intercambiados por EU y Rusia, entre ellos, según la prensa turca

De acuerdo con The Associated Press, este canje ocurre después de años de negociaciones secretas a través de “canales secundarios” no obstante a que las relaciones entre Washington y Moscú actualmente están en su peor momento desde la Guerra Fría por la invasión de Ucrania impulsada por el presidente ruso Vladímir Putin en febrero de 2022.

PAUL WHELAN

En una nota de Reuters titulada “Echoes of Cold War in Paul Whelan’s detention and release” escrita por Michael Martina, precisa que Paul Whelan, ex marine estadounidense, fue arrestado por agentes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) el 28 de diciembre en el Hotel Metropol de Moscú, acusándolo ser un espía.

Durante los siguientes seis años tras su detención, prosigue Martina, hasta su liberación el día de hoy, las autoridades rusas se opusieron a liberar a Whelan.

“Para su familia, Whelan fue un rehén en un momento en que el presidente ruso, Vladimir Putin, dice que su país está atrapado en una lucha existencial por un nuevo orden mundial con Occidente liderado por Estados Unidos”, apunta Martina en su artículo.