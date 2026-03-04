Los gobiernos buscan con urgencia a sacar a sus ciudadanos de Oriente Medio

PARÍS.- Los gobiernos de todo el mundo se apresuraban el miércoles a organizar el regreso de sus ciudadanos desde Oriente Medio, mientras los viajes en toda la región seguían gravemente alterados por la ampliación de la guerra en Irán.

El primer vuelo que repatrió a ciudadanos franceses varados en Oriente Medio aterrizó en París a primera hora del miércoles, mientras las autoridades francesas reservaron unos 100 asientos a bordo para personas vulnerables incluidas en una lista prioritaria, explicó Eleonore Caroit, la ministra responsable de la situación de los ciudadanos franceses en el extranjero.

Estudiantes también regresaron a Milán después de ser evacuados de Dubái por el gobierno italiano. Valerio Schiavoi, miembro del programa World Students Connection, dijo que formaba parte de un grupo involucrado en simulaciones diplomáticas de Naciones Unidas en Dubái.

“Y recibimos la noticia de que Irán había sido bombardeado por Estados Unidos e Israel”, dijo a la agencia de noticias italiana LaPresse. “Y en cuanto salimos de la habitación, empezamos a oír los sonidos de aviones militares y demás. Y el pánico empieza un poco. Por la ventana podíamos ver misiles pasando y las alarmas no dejaban de sonar, pero no sabíamos qué hacer”.

Con el espacio aéreo cerrado o afectado por fuertes restricciones en gran parte del golfo Pérsico, los pasajeros se han quedado varados no solo en la región, sino también en ciudades alejadas de los combates debido a la cancelación de sus vuelos de conexión.

El avión francés despegó desde Mascate, Omán, e hizo escala en El Cairo, Egipto, antes de aterrizar en el Aeropuerto París-Charles de Gaulle. Un segundo vuelo con ciudadanos franceses que estaban en Israel y lograron cruzar la frontera a Egipto debería llegar a Francia más tarde el miércoles, indicó Caroit.