Los hutíes, respaldados por Irán, atacan una refinería de Aramco en Arabia Saudita

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    Los hutíes, respaldados por Irán, atacan una refinería de Aramco en Arabia Saudita
    Los partidarios de los hutíes celebraron una manifestación con una pancarta en árabe que decía: “Todas las instalaciones petroleras saudíes son objetivos de nuestros misiles y drones”. AP

El ataque provocó un incendio en la refinería, aunque las autoridades saudíes aseguraron posteriormente que no se registraron víctimas en el complejo

Siete personas murieron y otras 15 resultaron heridas tras una nueva ofensiva atribuida a los hutíes, que alcanzó objetivos en Arabia Saudí y Yemen y elevó nuevamente la tensión en el Mar Rojo.

La escalada comenzó durante las primeras horas, cuando un dron lanzado por los hutíes impactó una instalación de Saudi Aramco en Jazan, al suroeste de Arabia Saudí. El ataque provocó un incendio en la refinería, aunque las autoridades saudíes aseguraron posteriormente que no se registraron víctimas en el complejo.

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El portavoz militar hutí, Yahya Saree, reivindicó la operación y la presentó como una represalia por recientes ataques saudíes con drones contra posiciones del grupo en las provincias yemeníes de Hajjah y Saada.

El Ministerio de Energía saudí confirmó el incidente y señaló que los equipos correspondientes estaban trabajando para controlar sus consecuencias.

El puerto de Mokha, entre los principales objetivos

La ofensiva no se limitó al territorio saudí. De manera simultánea, misiles y drones hutíes alcanzaron el puerto de Mokha, ubicado en la costa del Mar Rojo y bajo control de las fuerzas del gobierno yemení respaldado por Arabia Saudí.

De acuerdo con las Fuerzas de Resistencia Nacional, aliadas del Gobierno yemení, cuatro soldados y tres civiles murieron durante los ataques, mientras que otras 15 personas resultaron heridas.

Los daños materiales fueron considerables. Fayed al-Noman, subsecretario adjunto del Ministerio de Información de Yemen, afirmó que las instalaciones portuarias sufrieron graves destrozos, incluidos edificios, zonas del muelle y mercancías almacenadas.

Mokha tiene una importancia estratégica para las autoridades yemeníes debido a su ubicación en el Mar Rojo. El puerto fue recientemente rehabilitado y funciona como una alternativa a Hodeida, principal enclave portuario bajo control hutí.

Una nueva escalada en una guerra que parecía congelada

Los hutíes justificaron el ataque contra Mokha alegando que entre los objetivos se encontraban tropas y equipamiento pertenecientes al “enemigo saudí” desplegados en las proximidades de la ciudad.

La intensificación de las operaciones militares vuelve a poner en riesgo la relativa calma que se había instalado en Yemen desde 2022, cuando los principales combates de la guerra civil disminuyeron de manera significativa.

La situación también tiene implicaciones que van más allá de Yemen. Los hutíes, respaldados por Irán, han incrementado su actividad militar en torno al Mar Rojo y al estrecho de Bab el-Mandeb, una de las principales rutas marítimas para el comercio internacional y el transporte de hidrocarburos.

Una nueva escalada en esa zona podría afectar tanto a la seguridad regional como al tránsito de mercancías y petróleo a través de una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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