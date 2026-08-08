Irán podría tener un acuerdo con Omán para el control de Ormuz

El acuerdo entre Irán y Omán sobre el estrecho se considera vital para un acuerdo más amplio que ponga fin a la guerra que comenzó con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y que llevó a Teherán a establecer un control absoluto sobre la principal ruta de exportación de energía.

Irán dijo el sábado que un acuerdo con Omán sobre el control del estrecho de Ormuz estaba cerca, pero no sería suficiente para liberar la vía marítima, y los Emiratos Árabes Unidos dijeron que Irán había atacado otro barco allí.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que Irán y Omán estaban “muy cerca” de llegar a un acuerdo sobre una nueva ruta marítima a través del estrecho, pero que su reapertura dependía de otras condiciones, incluida una compensación estadounidense a Irán.

El secretario del máximo organismo de seguridad nacional de Irán, Mohammad Baqer Zolqadr, enumeró otras demandas, entre ellas el fin de las amenazas estadounidenses contra Irán, el cese de la agresión contra Irán y sus aliados libaneses, palestinos, yemeníes e iraquíes, el levantamiento del bloqueo y las sanciones contra Irán y la liberación de los activos iraníes.

OMÁN INFORMA DE NEGOCIACIONES POSITIVAS Y CONDENA LOS ATAQUES A BUQUES

Omán condenó lo que describió como repetidos ataques contra buques que transitaban por el estrecho, sin atribuir culpas, y afirmó que las negociaciones con Irán sobre los acuerdos para el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz fueron “positivas y constructivas”.

”Omán subraya la importancia de evitar cualquier acción que pueda afectar a estas negociaciones y a los progresos alcanzados, de manera que se tengan en cuenta los intereses de todas las partes”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores.

(Con información de Reuters)