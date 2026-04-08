¿En qué consiste el plan de alto al fuego de 10 puntos de Irán?

Israel también aceptó el alto el fuego, según informó la Casa Blanca. Mientras Trump anunciaba la suspensión de sus planes para intensificar los ataques en Irán, el presidente estadounidense declaró haber recibido una propuesta de 10 puntos de Irán que constituía una “base viable para negociar”.

Estados Unidos e Irán acordaron un alto al fuego de dos semanas el martes, apenas una hora antes de que expirara el plazo fijado por Donald Trump para aniquilar a Irán, y Teherán accedió a reabrir temporalmente el estrecho de Ormuz.

¿Qué exigencias contiene el plan de 10 puntos de Irán?

Según los medios estatales, Irán solo aceptará el fin de la guerra una vez que se hayan ultimado los detalles de acuerdo con un plan de paz de 10 puntos que, según se informa, fue presentado a la Casa Blanca a través de intermediarios paquistaníes.

La lista de 10 puntos, publicada por los medios estatales iraníes, incluye varias condiciones que Estados Unidos ha rechazado en el pasado. El plan exige:

El levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias impuestas a Irán.

Irán continúa controlando el estrecho de Ormuz.Retirada militar estadounidense de Oriente Medio.

El fin de los ataques contra Irán y sus aliados.La liberación de los activos iraníes congelados.

Una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que haga vinculante cualquier acuerdo.

En la versión publicada en persa, Irán también incluyó la frase «aceptación del enriquecimiento» para su programa nuclear.

Sin embargo, por razones que aún se desconocen, dicha frase no figuraba en las versiones en inglés que los diplomáticos iraníes compartieron con los periodistas.

¿Qué implica el plan de alto el fuego para el estrecho de Ormuz?

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que el paso seguro por el estrecho estaría permitido bajo control militar iraní.

No quedó claro de inmediato si esto significaba que Irán cedería por completo su control sobre la vía marítima.

Según los informes, el plan permite a Irán y Omán cobrar una tasa de hasta 2 millones de dólares por barco a los buques que transiten por el estrecho.

Irán utilizaría los fondos recaudados para la reconstrucción.

Si fracasan las conversaciones de paz, Teherán podría intentar nuevamente cerrar el estrecho.

¿Aceptará Estados Unidos este plan de 10 puntos y las propuestas de Irán?

Desde que comenzaron las negociaciones entre la administración Trump e Irán sobre el estatus del programa nuclear de Teherán hace casi un año, sus demandas radicalmente diferentes y los límites a lo que cada parte estaba dispuesta a ceder han demostrado ser un obstáculo para cualquier acuerdo duradero.

La exigencia de Irán de mantener el control del estrecho de Ormuz ha sido señalada como motivo de especial preocupación, ya que no ejercía ningún control sobre dicho estrecho antes del inicio del conflicto.

El senador demócrata Chris Murphy aprovechó los comentarios de Irán y declaró a CNN: “Quién sabe si algo de eso es cierto, pero si este acuerdo le da a Irán el derecho a controlar el estrecho, eso sería catastrófico para el mundo”.

El propio Trump no se ha pronunciado directamente sobre las demandas de Irán, pero ha dicho que Estados Unidos “ayudará a descongestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz”.

Expertos y analistas han sugerido que es poco probable que Estados Unidos acepte las exigencias maximalistas de Irán, sino que estas servirán más bien de base para las negociaciones.

¿Forma parte Israel del acuerdo?

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que Israel apoya la decisión de Estados Unidos de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, pero que el alto el fuego no incluye al Líbano.

El primer ministro paquistaní había afirmado previamente que el alto el fuego acordado abarcaba “todo el territorio, incluido el Líbano”.

La oficina de Netanyahu declaró que Teherán debe abrir inmediatamente el estrecho y cesar los ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región.

Israel también afirmó que apoya los esfuerzos estadounidenses para garantizar que Irán deje de representar una amenaza nuclear, de misiles o terrorista.

La ofensiva israelí en Líbano ha dejado al menos 1.500 muertos y 1,2 millones de desplazados. Líbano se vio involucrado en la guerra cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel en solidaridad con Teherán.

¿Qué sucederá después?

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ayudó a mediar en el alto el fuego, dijo en una publicación en X que había invitado a delegaciones iraníes y estadounidenses a reunirse en Islamabad el viernes.

Teherán ha declarado que participará en las conversaciones. La Casa Blanca ha indicado que está considerando la posibilidad de celebrar conversaciones presenciales con Irán, pero que aún no se han concretado.

¿Qué ocurrió en las horas previas a que Trump suspendiera su plazo?

A última hora del martes, el primer ministro de Pakistán instó a Trump a extender el plazo dos semanas para permitir que la diplomacia avanzara.

En una publicación en X, Sharif, cuyo país ha liderado las negociaciones, también pidió a Irán que abriera el estrecho de Ormuz durante dos semanas.

China, el principal socio comercial de Teherán, alentó a los iraníes a encontrar una vía para un alto el fuego a medida que avanzaban las conversaciones, según dos funcionarios que no estaban autorizados a hacer declaraciones y que hablaron con AP bajo condición de anonimato. Trump declaró a AFP el martes que creía que China había contribuido a que Irán se sentara a la mesa de negociaciones.

Con la campaña para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos en pleno apogeo, los índices de aprobación de Trump han alcanzado su nivel más bajo de la historia, lo que pone en riesgo a su Partido Republicano, que actualmente cuenta con una escasa mayoría en el Congreso.

Las encuestas muestran que una amplia mayoría de estadounidenses se opone a la guerra y está frustrada por el aumento del precio de la gasolina.