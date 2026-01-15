Los restos de los 32 militares muertos en el operativo contra Maduro en Venezuela llegan a Cuba

LA HABANA- Los restos de los 32 militares fallecidos en Venezuela durante la operación estadounidense para capturar al expresidente Nicolás Maduro llegaron el jueves a Cuba en el marco de dos días de honras fúnebres que han congregado a decenas de miles de personas en las calles para rendirles tributo. Las urnas con las cenizas de los militares fueron bajadas de una aeronave de Cubana de Aviación por soldados cubanos con guantes blancos y recibidas por el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, en un acto en el aeropuerto de La Habana. TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué Putin guarda silencio sobre Venezuela? “Los recibimos con profundo orgullo y eterno compromiso, porque sabemos que la muerte no derrota a quienes caen con el fusil en la mano defendiendo una causa justa”, sostuvo Álvarez Casas. “Reafirmamos que si algo ha demostrado esta dolorosa página de la historia es que el imperialismo podrá tener armas más sofisticadas. Podrá disponer de inmensas riquezas materiales, podrá comprar la mente de los vacilantes. Pero hay algo que jamás podrá comprar la dignidad del pueblo cubano”, aseveró el funcionario. Estaban presentes el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, de uniforme y en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el líder Raúl Castro. La llegada de los restos de los militares marca un momento de creciente tensión entre la isla y Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump exigió al gobierno de la nación caribeña pactar con él antes de que sea “demasiado tarde”.

Aunque no hay detalles de la misión que desempeñaban los 32 militares y solo se dio a conocer en los días previos sus nombres, edades, entre 26 y 60 años, y rangos, todo apunta a que se trataba de un contingente cercano a la seguridad de Maduro, quien fue capturado el 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores. Luego de ser apresados, el expresidente venezolano y su esposa fueron trasladados a Estados Unidos y en la actualidad enfrentan cargos por supuesto narcotráfico desde una cárcel de Nueva York, de los que se han desligado. MUESTRAS POPULARES DE RESPALDO En una muestra de apoyo, miles de cubanos se alinearon en una calle por la que pasaban a toda velocidad motocicletas y vehículos militares con los restos de los fallecidos. “Me emociona. Es importante honrar a los combatientes... Es gente dispuesta a defender sus principios y valores y tenemos que rendirles tributo”, dijo a The Associated Press Carmen Gómez, diseñadora industrial de 58 años. Señaló que estaba presenciando el paso de la comitiva, a pesar de las dificultades que sufren los ciudadanos en la isla, “por el sentido de patria que tiene el cubano y eso nos va a unir siempre”. TE PUEDE INTERESAR: Trump discutirá el futuro de Venezuela con Corina Machado tras la captura de Maduro El médico José Luis Piñeiro, de 60 años y quien trabajó cuatro años en el estado venezolano de Táchira, dijo que “esos 32 lucharon heroicamente y el mejor homenaje que podemos hacerles es estar aquí...y seguir combatiendo contra los horrores que está haciendo el presidente Donald Trump”. Al ser preguntado si teme un ataque de Estados Unidos en suelo cubano, Piñeiro afirmó que no creía que Trump “esté tan loco de venir y entrar a un país como este”. “Si lo hace va a tener que tomarse una aspirina o una duralgina para evitarse el dolor de cabeza que va a tener”, agregó en tono irónico. El hombre recalcó que el gobierno de Washington no se toparía solo con “32 héroes que le dieron batalla” sino con “un pueblo entero”. “Él va a perder”, aseguró. DÓNDE SERÁN INSTALADOS LOS RESTOS Los uniformados fallecidos pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior, las dos dependencias de seguridad de Cuba, y según la información oficial formaban parte de un convenio de seguridad bilateral.