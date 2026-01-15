Trump discutirá el futuro de Venezuela con Corina Machado tras la captura de Maduro

Donald Trump recibirá el jueves en la Casa Blanca a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, para mantener conversaciones de alto riesgo sobre el futuro de la nación rica en petróleo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos .

Muchos en Venezuela y en el exterior esperaban que Machado tomara el control después de que un equipo militar de élite estadounidense capturara a Maduro en una redada antes del amanecer del 3 de enero y lo transportara a una cárcel de la ciudad de Nueva York.

Pero la Casa Blanca ha dejado en gran medida de lado a Machado y en su lugar ha reconocido a la ex vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como líder interina de Venezuela, incluso cuando Trump insiste en que Estados Unidos “dirigirá” el país.

Un aliado cercano de Rodríguez, el embajador de Venezuela en el Reino Unido, Félix Plasencia, también tenía previsto aterrizar en Washington el jueves para reunirse con funcionarios de Trump como parte del drástico acercamiento provocado por la caída de Maduro.

Según informes, dicha visita oficial, la primera en años, tenía como objetivo, en parte, allanar el camino para la reapertura de la embajada venezolana.

Machado, exlegisladora de 58 años, ganó las primarias para competir contra Maduro en 2024, pero el gobierno le impidió presentarse. Su sustituto, el diplomático retirado Edmundo González Urrutia, fue reconocido por Washington como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales después de que la oposición presentara pruebas contundentes de que Maduro había perdido la contienda por un amplio margen.

Trump ha enviado señales contradictorias sobre el papel de Machado en la transición venezolana, cuestionando públicamente su posición en el país. El día de la captura de Maduro, comentó que Machado era una “buena mujer”, pero afirmó que carecía del “respeto” necesario para gobernar Venezuela.

Pero que Machado pueda persuadir a Trump de lo contrario puede depender menos de su visión de Venezuela que de la medalla de oro que recibió por su labor de promoción de la democracia y los derechos humanos.

En una entrevista con Fox News la semana pasada, Machado declaró que quería “compartir” el premio con Trump, una idea rechazada por los organizadores del Premio Nobel, quienes aclararon que el premio no era transferible. Aun así, Trump declaró a los periodistas que sería un “gran honor” aceptar el premio.

Trump ha expresado con frecuencia su frustración por haber sido ignorada para el Premio Nobel, y se ha informado que la aceptación del premio por parte de Machado, a pesar de dedicárselo en parte a Trump, perjudicó su imagen ante la administración. “Si lo hubiera rechazado y hubiera dicho: ‘No puedo aceptarlo porque es de Donald Trump’, hoy sería la presidenta de Venezuela”, declaró una fuente cercana a la Casa Blanca al Washington Post.

Mientras tanto, Trump ha forjado una relación de trabajo con Rodríguez, el presidente interino. La semana pasada, Trump anunció un acuerdo con los líderes interinos de Venezuela que, según afirmó, proporcionaría hasta 50 millones de barriles de petróleo crudo a Estados Unidos. También firmó una orden ejecutiva para “salvaguardar” los ingresos petroleros venezolanos en cuentas controladas por Estados Unidos.

Tras condenar inicialmente la captura de Maduro —una operación que, según funcionarios venezolanos, causó la muerte de al menos 100 militares y civiles—, Rodríguez ha optado por colaborar estrechamente con la administración Trump para reafirmar el control del gobierno y sus reservas petroleras.

En los días transcurridos desde la captura y entrega de Maduro, las autoridades venezolanas han comenzado a liberar a presos políticos, incluyendo a varios ciudadanos estadounidenses, en lo que Rodríguez describió como una “apertura a un nuevo momento político”.

Las ONG que monitorean las detenciones políticas afirman que el proceso ha sido lento y estiman que hasta 1.000 personas permanecen detenidas.

Tras su primera llamada telefónica el miércoles, que Trump promocionó en Truth Social como un paso “tremendo” hacia una asociación “espectacular” y Rodríguez describió en Twitter/X como una discusión “cortés” sobre una agenda bilateral, Trump dijo a los periodistas que el líder interino era una “persona estupenda” con quien Estados Unidos ha “trabajado muy bien”.

Desde la elección de Trump, Machado lo ha elogiado repetidamente, llamándolo un “defensor de la libertad”. En la entrevista con Sean Hannity de Fox News, Machado insistió en que su movimiento estaba preparado para ganar unas elecciones libres en Venezuela y agradeció a Trump por derrocar a Maduro.

“Quiero decir hoy, en nombre del pueblo venezolano, lo agradecidos que estamos por su valiente visión, las acciones –acciones históricas– que ha tomado contra este régimen narcoterrorista, para comenzar a desmantelar esta estructura y llevar a Maduro ante la justicia”, dijo a la cadena, hablando desde un lugar no revelado.

En una entrevista separada con CBS la semana pasada, Machado señaló que Rodríguez sigue sancionada por Estados Unidos y argumentó que la presidenta interina está en una “posición muy crítica porque nadie confía en ella”.

Cuando se le preguntó si ella debería ser la próxima líder de Venezuela, Machado dijo: “Absolutamente, sí”.

“Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo”, dijo.