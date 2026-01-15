¿Por qué Putin guarda silencio sobre Venezuela?

Por Nina L. Khrushcheva, Project Syndicate

MOSCÚ- Los blogueros patriotas y corresponsales de guerra rusos, el grupo que más apoya la «operación militar especial» de su país en Ucrania, están indignados. La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha enviado fuerzas para atacar a Venezuela, aliada de Rusia, secuestrando a su presidente, Nicolás Maduro, y confiscando un petrolero que enarbolaba pabellón ruso. Rusia debería hundir barcos estadounidenses, claman, o incluso lanzar misiles nucleares contra sus enemigos. Pero el presidente ruso, Vladímir Putin, ni siquiera ha emitido una declaración oficial.

Sin duda, el Ministerio de Asuntos Exteriores condenó, sin una pizca de ironía, la «agresión armada» de Estados Unidos contra Venezuela como una «violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente». Además, Putin rara vez reacciona de inmediato ante acontecimientos importantes, ya que prefiere observar cómo se desarrollan y calibrar su respuesta en consecuencia. Este enfoque a veces se percibe como astuto y seguro, aunque en este caso puede delatar una sensación de debilidad, o al menos de profunda incertidumbre.

Antes del ataque a Venezuela, Putin parecía bastante confiado en la posición de Rusia en Ucrania. Trump promovía un «plan de paz» con un claro sesgo hacia Rusia y ejercía una presión considerable sobre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que retirara las fuerzas ucranianas de los territorios que controlan. A esto se suman los repetidos ataques de Rusia a la infraestructura energética ucraniana, que han provocado constantes cortes de electricidad en pleno invierno, y Putin estaba convencido de que Ucrania pronto estaría dispuesta a aceptar sus condiciones de paz.

Pero las recientes acciones de la administración Trump han puesto en duda la valoración de Putin. Estados Unidos sigue afirmando que la paz en Ucrania sigue siendo una prioridad, y su reciente promesa de garantías de seguridad para Ucrania no implicará la presencia de tropas estadounidenses sobre el terreno, algo a lo que Rusia se opondría firmemente. Aunque la interceptación de un petrolero ruso puede interpretarse como un intento de humillar a Putin, la Administración Trump afirma que en realidad se trataba de un barco venezolano que enarbolaba pabellón ruso para evitar su captura, y Estados Unidos liberó a los dos tripulantes rusos.

No obstante, la Administración Trump está sin duda descontenta con la negativa de Rusia a aceptar plenamente el plan de paz que presentó en noviembre. Según se informa, Trump ha dado ahora «luz verde» a una legislación largamente retrasada que impondría nuevas sanciones severas a Rusia y aumentaría hasta un 500 % los aranceles a los países que compren a sabiendas petróleo o uranio ruso.

Aunque Putin ciertamente no disfruta con cualquier apariencia de debilidad, tampoco quiere arriesgarse a exacerbar las tensiones con Estados Unidos, de ahí su silencio. Pero su disposición a dejarse intimidar tiene sus límites. La pregunta es si la administración Trump se mostrará lo suficientemente agresiva como para averiguar cuáles son esos límites.

Muchos observadores occidentales piensan que ahora es el momento de apretar las tuercas a Rusia, no solo intensificando las sanciones, sino también suministrando más armas a Ucrania y atacando la «flota fantasma» de Rusia, una red de petroleros que utilizan tácticas engañosas para eludir las sanciones occidentales. Zelensky ha llegado incluso a animar implícitamente a Trump a replicar su estrategia venezolana no solo en Rusia, sino también en Chechenia.

Aunque la idea de que Trump envíe fuerzas estadounidenses a Rusia es descabellada, el aparente éxito de la operación en Venezuela ha envalentonado a los halcones de su círculo más cercano. «Somos una superpotencia», insistió recientemente Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, y «nos comportaremos como tal».

Esta mentalidad intimidatoria aumenta las posibilidades de que Estados Unidos cruce una línea que Putin considera inaceptable, por ejemplo, atacando un gran número de petroleros rusos, intentando imponer condiciones de paz draconianas a Rusia o fomentando los disturbios, como está haciendo en Irán.

Putin tiene pocas opciones para tomar represalias contra Estados Unidos. Si la Marina estadounidense quiere capturar un petrolero, la presencia de guardias armados rusos a bordo, o incluso el posicionamiento de buques de guerra rusos en las proximidades, no lo detendrá. La única ventaja real de Rusia es su arsenal nuclear. Y aunque Putin siempre puede lanzar un ultimátum nuclear a Trump, es posible que no se tome en serio. Las amenazas rusas podrían tener más peso si se lanzaran en colaboración con una potencia militar como China, pero China tiene muchas otras bazas, como el control del suministro mundial de elementos de tierras raras, que puede utilizar contra Estados Unidos.

No obstante, Putin ya ha recurrido a la amenaza nuclear. Si se ve empujado hasta el punto de decidir que su única opción es lanzar un ataque nuclear, Estados Unidos responderá sin duda de la misma manera. Mientras continúe la guerra en Ucrania, el riesgo de un escenario apocalíptico seguirá siendo elevado.

En cuanto a Zelensky, debería andarse con cuidado. Puede que Putin no quiera enfrentarse a Trump, pero tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, podría decidir demostrar que Rusia tiene la capacidad de hacer lo mismo con sus enemigos, especialmente después del supuesto ataque con drones contra la residencia de Putin en la región septentrional de Novgorod. Aunque Ucrania ha negado cualquier implicación en ese ataque y ha acusado a Rusia de intentar descarrilar las conversaciones de paz al darle tanta importancia, Rusia ha prometido tomar represalias. En cualquier caso, los ataques de Rusia contra la infraestructura energética de Ucrania continuarán, al igual que el silencio de Putin sobre Venezuela. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Nina L. Khrushcheva, profesora de Asuntos Internacionales en The New School, es coautora (junto con Jeffrey Tayler) de In Putin’s Footsteps: Searching for the Soul of an Empire Across Russia’s Eleven Time Zones (St. Martin’s Press, 2019).