Más de 440 edificios federales de Estados Unidos, incluidos los de FBI, están en lista para posible venta

“Estamos identificando edificios e instalaciones que no son esenciales para las operaciones del gobierno, o propiedades no esenciales para su disposición”, dijo la GSA sobre la lista de 443 propiedades. Vender las propiedades “asegura que los dólares de los contribuyentes ya no se gasten en espacios federales vacíos o infrautilizados”, afirmó, y “ayuda a eliminar costosos mantenimientos y nos permite reinvertir en entornos de trabajo de alta calidad que apoyen las misiones de las agencias”.

Las designaciones son parte de las medidas sin precedentes de Trump y del multimillonario Elon Musk para reducir el tamaño de la fuerza laboral federal y disminuir el gasto gubernamental. Vender los edificios designados podría ahorrar al gobierno federal cientos de millones de dólares, afirman, al mismo tiempo que remodela drásticamente cómo operan las principales agencias del gabinete financiadas por el Congreso. El gobierno de Trump también ha exigido que los trabajadores federales se presenten a la oficina todos los días.