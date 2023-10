Médicos palestinos en Gaza tratan de salvar vidas bajo el asedio y los bombardeos israelíes

“ Muchas veces los médicos dicen que oyen gritar a las víctimas pero no pueden hacer nada al respecto ”, dijo Mohammed Abu Selmia, director general del hospital de Shifa, el centro médico más grande de Gaza.

Al amanecer del lunes, los aviones israelíes golpearon la sede de la Defensa Civil en Ciudad de Gaza, donde mataron a siete paramédicos que se preparaban para una misión de rescate, según el Ministerio del Interior. En videos muy difundidos tras el impacto se veía a médicos, conmocionados y agotados, acurrucados en la parte trasera de su ambulancia ensangrentada con las manos en la cabeza.

“Atacaron un centro de ambulancias”, se lamentaba uno, con la voz crispada. “No hay armas. No hay milicianos. No hay nada, nada más que civiles”.

El ejército israelí no hizo comentarios sobre el ataque en un primer momento, pero en el pasado ha acusado a milicianos de Hamás de emplear hospitales y servicios de rescate como cobertura. Afirma que solo ataca lugares e infraestructura empleados por Hamás y otros grupos milicianos.

Desde que comenzó esta guerra, otros 16 médicos han muerto en su puesto, según la oficina de prensa del gobierno de Gaza.

“Estoy aterrado todo el tiempo, por supuesto que lo estoy. Soy humano”, dijo Abu Aish desde el hospital de Al Awda, en el norte de Gaza, donde los médicos rechazaron esta semana la orden del ejército israelí de evacuar. “Veo las peores cosas que uno podría imaginar”.

Como la mayoría del personal médico, Abu Aish ha pasado los últimos días en la zona de ambulancias del hospital y duerme unas pocas horas antes de regresar a su duro trabajo. Las enormes detonaciones que retumban en el campo de refugiados norteño de Jabaliya, donde vive, ya eran lo suficientemente malas.

Lo que las empeoró es no saber qué ha sido de sus seres queridos.

No ha hablado con su familia en cinco días, desde que el bombardeo israelí destruyó dos de las tres principales líneas de comunicación celular en Gaza la semana pasada.