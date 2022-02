Monja, 80 años, irá a prisión por robar más de 800 dólares para apostar

Mary Margaret Kreuper, de 80 años de edad, aceptó haber robado el dinero de 2008 a 2018 cuando era directora de la Escuela Católica Santiago en Torrance, en Los Ángeles.

Se declaró culpable en julio pasado por un cargo de fraude electrónico y lavado de dinero.

El juez Otis D. Wright II de la Corte Federal de Distrito también le dio la orden de reembolsar a la escuela aproximadamente 835,000 dólares, según señala el periódico Long Beach Press-Telegram.

“He pecado, he infringido la ley y no tengo excusas”, reconoce Kreuper. “Cometí esos actos en violación a mis votos, mis mandamientos, la ley y, por encima de todo, la confianza sagrada que tantos habían puesto en mí. Estaba equivocada y lamento profundamente el dolor y el sufrimiento que le he causado a tanta gente”, añade.

En su declaratoria de culpabilidad, Kreuper aceptó que desvió dinero para pagar gastos personales que incluían cargos en tarjetas de crédito y “grandes gastos por apuestas en casinos”, explicó la fiscalía.

Con información de la Agencia The Associated Press.