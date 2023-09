Activistas latinoamericanas ven la victoria sobre el aborto en México como una inspiración en su lucha en EU

Ciudad de México- Pero tras el histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de México que despenalizó el aborto a nivel federal , algunas piensan que las activistas estadounidenses deberían recurrir ahora a sus contrapartes al sur de la frontera para enfrentar la realidad tras la anulación de Roe vs Wade .

Algunos países latinoamericanos como Colombia y Ecuador han ampliado desde entonces el acceso al aborto y suavizaron sus restricciones. Otros, como Chile, han considerado medidas similares, pero aún no han dado pasos concretos. Sin embargo, en naciones como El Salvador y Guatemala, el veto es total o casi total y las perspectivas de cambio para el futuro próximo son escasas, lo que muestra el largo camino que queda aún por andar en la región.

Chiarotti contó que ella y otras activistas solían inspirarse en Estados Unidos, utilizando por ejemplo el lenguaje de Roe vs Wade , la histórica decisión judicial de 1973 que fue anulada en 2022, y tomaban prestadas las tácticas tanto del movimiento feminista del país como del contrario al aborto.

Hace apenas dos años, la Suprema Corte de Justicia determinó que el aborto no podía considerarse delito en el estado de Coahuila, en la frontera norte. Un proceso gradual, estado por estado, de despenalización culminó la semana pasada cuando Aguascalientes, en el centro del país, se convirtió en el 12mo en hacerlo.

TE PUEDE INTERESAR: Considera jueza de Texas que prohibición al aborto es excesivamente restrictiva

La sentencia dictada esta semana por el alto tribunal se refiere a un caso presentado por GIRE, uno de los grupos mexicanos que colaboró con Chiarotti en los inicios.

El fallo no es tan radical ni inmediato como fue Roe vs Wade: No despenaliza automáticamente el procedimiento en los 20 estados que aún incluyen el aborto en sus códigos penales. Pero sí obliga a los proveedores federales de asistencia sanitaria, que atienden al 70% de la población, a practicar interrupciones del embarazo.

Además, supone un cambio drástico en una sociedad de mayoritariamente católica que podría impulsar a activistas en todo el país.

A pesar de la proximidad con Texas, donde la interrupción del embarazo está fuertemente restringida, pocos esperan que la sentencia se traduzca en la llegada de mujeres estadounidenses al país para abortar.