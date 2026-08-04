Murió a manos del ICE. La IA pronto convirtió la tragedia en un corrido

NUEVA YORK- Una de esas melodías, un corrido, un género de baladas folclóricas narrativas de más de un siglo de antigüedad, fue hecha por Jaime Velasquez, con un poco de ayuda de la IA. Velasquez, de 42 años, había crecido en el vecindario Magnolia Park de Houston, un histórico barrio latino, donde Salgado Araujo murió durante un control de tránsito el 7 de julio. El sentido de solidaridad que prevalece en el barrio hacía que la muerte de Salgado Araujo fuera particularmente dolorosa.

“Es como si alguien se hubiera llevado a mi tío o a mi papá”, dijo Velasquez. “Aunque no conozco a la familia, me conmovió. Me tocó el corazón”. Comenzó a anotar los detalles del tiroteo que reunían los noticieros. Luego escribió un corrido en español desde la perspectiva de Salgado Araujo. La letra incluía: Una mañana, 7 de julio, era temprano cuando los gallos cantaban, el sol estaba saliendo cuando salí de mi casa con mucho amor y esperanza esa fue mi rutina nunca me agüitaba... Una vez que terminó de escribir la letra, utilizó un generador de canciones de IA llamado Zona para componer la melodía. “Te permite ponerle pistas instrumentales y elegir una voz”, dijo. En cuestión de segundos, el software había producido un corrido terminado que compartió en Facebook. Dos días después de que Salgado Araujo fuera asesinado, el corrido ya resonaba por el vecindario de Magnolia Park, sonando a todo volumen desde los estéreos de los autos. Durante generaciones, los corridos han ayudado a las comunidades mexicanas y mexicoestadounidenses a encontrarle sentido a la violencia, la injusticia y la pérdida a su manera. Ahora, esta tradición centenaria choca con la realidad actual: detenciones de inmigrantes y tiroteos que acaparan la atención de los medios, una IA capaz de crear canciones en segundos y las redes sociales, que pueden difundirlas antes incluso de que se hayan investigado las muertes.

Desde mediados del siglo XIX, los corridos han funcionado como una forma de dar las noticias, preservando la versión de los hechos que recuerdan las comunidades en vez de las autoridades. “Eran las noticias tal como el público las experimentaba, no de la manera en que los canales oficiales iban a informar al respecto en los periódicos”, dijo Teresita Lozano, estudiosa del género de la Universidad de Texas en el valle del río Grande, cuyo trabajo explora la intersección entre la política migratoria y los corridos. La tradición del corrido remonta sus raíces a la balada romance española, que los colonizadores trajeron consigo a México. La música surgió como una forma claramente mexicana a medida que aumentaban las tensiones a lo largo de la frontera entre Texas y México después de la guerra entre México y Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Los miles de corridos que se han compuesto desde entonces se asemejan a una historia alternativa de la frontera, documentando momentos de violencia, injusticia y pérdida.

Cuando los Rangers de Texas irrumpieron en el pequeño pueblo fronterizo de Porvenir en 1918 y mataron a 15 hombres y niños mexicoestadounidenses desarmados, los miembros de la comunidad conmemoraron la masacre con un corrido. Hicieron lo mismo después de que Esequiel Hernández, un estudiante de segundo año de escuela secundaria, murió a tiros a manos de infantes de marina estadounidenses que patrullaban la frontera de Texas en 1997. La muerte de Salgado Araujo, dijeron los académicos, encaja de lleno en esa tradición. “Esta es una comunidad que reacciona como lo ha estado haciendo durante más de cien años”, dijo Juan Carlos Ramírez-Pimienta, un destacado académico del corrido en la Universidad Estatal de San Diego. “La tradición del corrido aún cumple ese propósito”, agregó. “Comunicar indignación”. Lo que ha cambiado, gracias a la tecnología, es la velocidad a la que se hacen estos corridos. Lozano dijo que notó la proliferación de corridos asistidos por IA en las redes sociales tras la muerte de Charlie Kirk en septiembre de 2025.

“Recuerdo que aparecieron muy rápido”, dijo, “y yo pensaba: ‘¿Es siquiera posible que alguien lo escriba tan rápido?’”. En el pasado, el alcance de un corrido estaba limitado por la geografía, los programadores de la radio y la industria discográfica. Hoy en día, un nuevo corrido puede grabarse, subirse y compartirse en plataformas como TikTok y YouTube en cuestión de horas. La muerte de Salgado Araujo ha dejado una cicatriz en todo el East End de Houston. Un padre de tres hijos nacidos en Estados Unidos que pasó 35 años construyendo casas por la ciudad y murió a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante un operativo dirigido a otro hombre. Su historia se ha convertido en algo más que la tragedia de una familia; es una pérdida comunitaria que durante mucho tiempo ha inspirado a personas como Velasquez a escribir corridos. “Era un hombre trabajador que salía todos los días por su familia”, dijo Velasquez, quien es propietario y operador de un negocio móvil de reparación de carrocerías en Houston. “Eso es lo que yo hago todos los días”. Norma Galo Medina, quien vive en Carolina del Norte, se sintió igualmente motivada a crear un corrido después de la muerte de Salgado Araujo. “Sentí honestamente mucha tristeza, mucha consternación”, dijo. “Lo que estamos viviendo nosotros los emigrantes en este país, me hizo pensar en la importancia de de honrar de una u otra forma su memoria”.