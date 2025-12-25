Nasa revela imagen de Pino Navideño en el universo a 2 mil 500 años luz

Nasa revela imagen de Pino Navideño en el universo a 2 mil 500 años luz

Karla Guadarrama
por Karla Guadarrama

La agencia espacial captura un cúmulo de estrellas jóvenes que, mediante rayos X y datos ópticos, recrea la silueta de un pino cósmico brillante

Internacional
/ 25 diciembre 2025
La NASA difundió la mañana del 25 de diciembre, una nueva imagen compuesta de NGC 2264, conocido popularmente como el “Cúmulo Árbol de Navidad”, un grupo de estrellas jóvenes en la Vía Láctea situado a unos 2,500 años luz de la Tierra.

Este cúmulo está integrado por astros con edades comprendidas entre uno y cinco millones de años, cuyas masas varían desde menos de una décima parte de la masa del Sol hasta ejemplares que superan siete veces el tamaño de nuestra estrella, creando un espectáculo visual de luces estelares en el cosmos.

$!Astrónomos rotaron la imagen unos 160 grados para encontrar la forma del árbol.
Astrónomos rotaron la imagen unos 160 grados para encontrar la forma del árbol. NASA

De acuerdo a información de la Nasa, Científicos utilizaron una combinación de datos de diversos telescopios y una rotación estratégica de la imagen. Los datos de rayos X del Observatorio Chandra de la NASA muestran estrellas jóvenes como luces azules y blancas, mientras que los datos ópticos del telescopio WIYN de 0.9 metros revelan el gas de la nebulosa en color verde, simulando las agujas de pino.

De esta forma, los datos infrarrojos del sondeo 2MASS añaden estrellas de fondo y primer plano que brillan como pequeños puntos blancos.

Aunque la imagen presenta una silueta festiva, la realidad científica detrás de la posta es de una intensa actividad física debido a que las estrellas jóvenes son altamente volátiles y experimentan llamaradas de rayos X, así como variaciones lumínicas causadas por potentes campos magnéticos, manchas solares y cambios en el grosor del gas que las rodea.

$!El observatorio de Chandra, con el que se tomó la imagen, es la herramienta de Rayos X más poderosa en la tierra.
El observatorio de Chandra, con el que se tomó la imagen, es la herramienta de Rayos X más poderosa en la tierra. NASA

¿CÓMO SE LOGRÓ LA FIGURA DEL PINO?
Astrónomos rotaron la imagen unos 160 grados respecto al estándar astronómico (que sitúa el Norte hacia arriba), logrando que la forma cónica del cúmulo apunte hacia la parte superior. El parpadeo de las luces es un efecto artificial diseñado para destacar la ubicación de las estrellas captadas por rayos X, ya que en la realidad estas variaciones no ocurren de forma sincronizada.

El parecido visual con un adorno navideño es el resultado de un diseño técnico específico: el color verde “pino” fue asignado deliberadamente a los datos ópticos del gas nebular.

Este esfuerzo de visualización busca traducir procesos complejos, como la caída de material desde discos de gas hacia las estrellas, en una representación comprensible que resalta la escala y belleza de los viveros estelares en nuestra galaxia.

Karla Guadarrama

Karla Guadarrama

Líder de la Estrategia Digital en Vanguardia. Actualmente estudio Diseño de Futuros en CENTRO y formo parte de la segunda Generación del programa Women In News de Google News Initiative y Wan-Ifra Latam.

Periodista con más de 10 años de experiencia en Medios Digitales, Desarrollo de audiencias, SEO, Estrategias Digitales, tendencias y listening.


Máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Formé parte de PRENDE Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Fui asistente titular de Investigación Worlds of Journalism, coordinada por la Universidad de Miami. Coordiné al equipo de Verificación de Candidatum. Premio Estatal de Periodismo 2017.

