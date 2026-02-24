Autoridades investigan como suicidio la muerte de la hija de Martin Short en Los Ángeles

Internacional
/ 24 febrero 2026
    Autoridades investigan como suicidio la muerte de la hija de Martin Short en Los Ángeles
    Autoridades investigan como suicidio la muerte de la hija de Martin Short en Los Ángeles Vanguardia

Katherine Hartley Short, trabajadora social, fue encontrada por las autoridades sin vida en su residencia en Hollywood, California

El 24 de febrero se reportó el fallecimiento de la hija del escritor y actor de comedia Martin Short. Se detalló que las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la mujer de 42 años en su hogar.

Katherine Hartley Short, hija adoptiva de Martin Short y la difunta Nancy Dolman, era trabajadora social en la ciudad de Los Ángeles, California. Estudió en la Universidad de Nueva York y cursó una maestría en la Universidad del Sur de California.

Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo’ informó el representante de Martin Short para la TMZ.

Aunque no se ha declarado la razón del fallecimiento, medios han destacado que las autoridades, presuntamente, estarán investigando el caso como un posible suicidio.

¿QUIÉN ES MARTIN SHORT?

Martin Short es un comediante de 75 años, originario de Canadá, pero quien ha destacado por trabajar en proyectos del cine y televisión estadounidense.

Aunque recientemente ha destacado como parte del elenco de la serie ‘Only Murders in the Building’ junto con Steve Martin y Selena Gómez, el artista también es reconocido por sus papeles en ‘Los Tres Amigos’, ‘El padre de la novia’ y ‘Un viaje insólito’.

