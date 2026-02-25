Bajo estricto blindaje, ingresan presuntos colaboradores de ‘El Mencho’ al penal del Altiplano

México
/ 25 febrero 2026
    Bajo estricto blindaje, ingresan presuntos colaboradores de ‘El Mencho’ al penal del Altiplano
    El traslado inició en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y concluyó en Almoloya de Juárez bajo fuerte resguardo federal. Cuartoscuro | Archivo

Un convoy de la Guardia Nacional trasladó a dos detenidos desde la FEMDO al penal del Altiplano; audiencia se realizó por videoconferencia.

Un despliegue táctico de alta seguridad marcó la madrugada de este miércoles 25 de febrero, cuando un vehículo blindado “Rino” de la Guardia Nacional, escoltado por un robusto convoy federal, cruzó las puertas del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1. El ingreso a la prisión de máxima seguridad ocurrió en un contexto de extrema vigilancia tras el operativo en el que fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo de traslado dio inicio en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México. Según reportes de Infobae, la unidad blindada arribó al complejo penitenciario alrededor de las 04:40 horas, completando un trayecto de aproximadamente dos horas desde el corazón de la capital.

Cabe recordar que en la sede de la FEMDO permanecían bajo resguardo los restos de Nemesio Oseguera Cervantes y la custodia de dos sujetos señalados como sus escoltas inmediatos.

ESTO SE SABE SOBRE EL OPERATIVO PARA TRASLADAR A ESCOLTAS DE ‘EL MENCHO’

La ruta hacia el Altiplano comenzó a trazarse desde la 01:30 horas con la concentración de fuerzas federales en Paseo de la Reforma. El itinerario del convoy se desarrolló de la siguiente manera:

- 02:35 horas: El vehículo “Rino” ingresa a la FEMDO para la extracción de los detenidos.

- 02:40 horas: El convoy, compuesto por el blindado y seis patrullas de escolta, inicia su marcha por Eje 1 con dirección al oriente.

- 03:12 horas: Tras circular por Viaducto Río de la Piedad, el grupo de seguridad enfiló hacia la avenida Constituyentes para abandonar la Ciudad de México.

- 04:40 horas: Arribo final a Almoloya de Juárez, donde elementos de la Policía Federal Ministerial ya custodiaban el perímetro.

PROCESO JUDICIAL SE ENCUENTRA BAJO RESERVA

En el ámbito legal, trascendió que los detenidos, identificados como Andrés “N” y Genaro “N”, comparecieron mediante videoconferencia ante una jueza federal. Aunque la audiencia inició con presencia de medios de comunicación, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el desahogo de las pruebas de forma privada, argumentando la sensibilidad de los delitos de delincuencia organizada en cuestión.

Antes de que se decretara el desalojo de la sala, se escuchó el testimonio de Genaro “N”, quien sostuvo una postura de defensa basada en el error de identidad. El imputado negó categóricamente formar parte del brazo armado de “El Mencho” y aseguró que él y su acompañante fueron confundidos por las fuerzas federales durante la incursión en Tapalpa.

$!CIUDAD DE MÉXICO, 22 FEBRERO 2026.- Llegada nuevo operativo a las instalaciones de la Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO) tras los intensos operativo en varios estados del país luego del presunto abatimiento de un líder criminal
CIUDAD DE MÉXICO, 22 FEBRERO 2026.- Llegada nuevo operativo a las instalaciones de la Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO) tras los intensos operativo en varios estados del país luego del presunto abatimiento de un líder criminal Cuartoscuro | Archivo

Genaro “N” afirmó no portar armamento al momento de su captura y solicitó formalmente la prueba de rodizonato de sodio para demostrar que no realizó disparos contra los elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

A la espera de una confirmación oficial por parte de la FGR, se prevé que en las próximas horas se defina la situación jurídica de ambos sujetos y si se ratifica la medida de prisión preventiva justificada dentro del penal del Altiplano.

