FMF confirma partido México vs Portugal en el Estadio Banorte pese a situación de seguridad

/ 24 febrero 2026
    FMF confirma partido México vs Portugal en el Estadio Banorte pese a situación de seguridad
    La federación portuguesa mantiene monitoreo sobre las condiciones de seguridad en México. FOTO: CUARTOSCURO

La Federación Mexicana de Futbol confirmó que el partido amistoso programado para el 28 de marzo se mantiene sin cambios, pese a que la federación lusa evalúa de forma constante las condiciones de seguridad en el país rumbo al Mundial de 2026

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que el partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Selección de Portugal se mantiene programado, pese a la ola de violencia registrada en el país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

En un comunicado conjunto con la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), el organismo mexicano informó que existe el deseo mutuo de celebrar el encuentro el próximo 28 de marzo en territorio nacional, tal y como estaba pactado en el calendario de la próxima fecha FIFA.

El duelo está previsto para disputarse en el Estadio Banorte, inmueble que se encuentra en proceso de remodelación y que será reinaugurado con este compromiso internacional. Hasta el momento, la FMF subrayó que tanto la fecha como la sede del partido no han sufrido modificaciones.

La aclaración se dio luego de que autoridades portuguesas y la propia federación lusa señalaran que se encontraban evaluando las condiciones de seguridad para realizar el desplazamiento de su selección, ante la escalada de violencia en México derivada de los recientes acontecimientos.

Desde Lisboa, la FPF indicó que mantiene contactos regulares con su contraparte mexicana y destacó que la relación institucional entre ambas organizaciones ha permitido un seguimiento puntual del contexto actual. En su posicionamiento, el organismo europeo reiteró que la seguridad de los jugadores, cuerpo técnico, personal y aficionados será el principal criterio para cualquier decisión relacionada con el viaje.

Por su parte, el director técnico del Tricolor, Javier Aguirre, señaló que contempla el enfrentamiento ante el conjunto lusitano como parte del proceso de preparación de cara al Mundial. El estratega explicó que es comprensible que Portugal evalúe las circunstancias, aunque confía en que el compromiso se llevará a cabo sin contratiempos.

El técnico nacional también aseguró que la FMF ha garantizado las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de los encuentros programados durante la próxima fecha FIFA, incluyendo el amistoso frente a Islandia que se disputará en Querétaro.

En paralelo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su confianza en México como país anfitrión del Mundial de 2026, pese al contexto de violencia que se vive actualmente.

Infantino afirmó que el organismo rector del futbol internacional mantiene un monitoreo constante de la situación, aunque reiteró su respaldo a las autoridades mexicanas para garantizar la organización del torneo. Asimismo, se informó que no existe intención de retirar a México como sede mundialista, donde el Estadio Banorte albergará cinco partidos, incluido el encuentro inaugural del 11 de junio de 2026.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

