Si no me gusta cómo salgo en la foto de mi INE, ¿puedo pedir que me tomen otra?

Si cada vez que ves tu credencial para votar piensas “yo no soy así”, no eres la única persona. Fotos con ojos cerrados, gestos incómodos o cambios físicos con el paso del tiempo hacen que muchos ciudadanos no se sientan identificados con la imagen de su INE. La buena noticia es que sí puedes solicitar la actualización de tu fotografía y el trámite es más sencillo de lo que imaginas. TE PUEDE INTERESAR: Cédula profesional deja de ser un documento de identificación oficial El Instituto Nacional Electoral (INE) informó a través de sus redes sociales que cualquier persona que no esté conforme con su foto o que ya no se parezca a la imagen de su credencial puede acudir a un módulo para actualizarla. Lo más relevante es que no se requiere cita previa para realizar este trámite, lo que facilita el proceso.

¿Puedo pedir que me tomen otra foto del INE? Sí. Si no te gusta cómo saliste en la foto de tu INE, puedes acudir directamente a un módulo del instituto y solicitar la actualización de datos. Esta medida busca que la credencial refleje fielmente la identidad actual del ciudadano, algo fundamental para trámites oficiales, procesos electorales y cuestiones de seguridad. Aunque en redes sociales muchos celebraron esta posibilidad, también surgió una duda frecuente: ¿qué pasa con la firma? Algunos usuarios comentaron que, en el pasado, cuando no les gustaba su foto o firma, declaraban haber perdido la credencial para tramitar una nueva. Ahora ya no es necesario recurrir a ese tipo de estrategias, ya que el INE permite actualizar la imagen de manera directa. ¿Qué necesitas para cambiar la foto del INE? El procedimiento es sencillo. Solo debes acudir a un módulo del INE para solicitar la actualización de datos. Aunque no se requiere cita, se recomienda llevar un comprobante de domicilio y una identificación adicional en caso de que sea solicitada por el personal. En el módulo te tomarán una nueva fotografía y el proceso seguirá el protocolo habitual de renovación o actualización. Es importante considerar que cualquier modificación implica la emisión de una nueva credencial.

El papel de las redes sociales en la información sobre trámites El anuncio del INE no fue casual. En los últimos años, las instituciones públicas han fortalecido su presencia digital para comunicarse de forma directa con la ciudadanía, especialmente con los jóvenes. De acuerdo con el informe Digital de We Are Social y Meltwater, el 75% de los mexicanos entre 16 y 34 años utiliza redes sociales como fuente principal de información. Además, el 60% de los jóvenes confía más en lo que ve en plataformas digitales que en medios tradicionales, según Parametría. En este contexto, el INE ha adoptado un tono más cercano y didáctico en redes como Instagram, TikTok, Facebook y X. Esta estrategia es clave si se considera que más de 12 millones de jóvenes entre 18 y 29 años forman parte del padrón electoral en México. Comunicar de manera clara y accesible facilita que conozcan sus derechos y los trámites disponibles. Actualizar tu INE también es cuidar tu identidad Más allá de la estética, contar con una fotografía actualizada en tu credencial es importante para evitar problemas en trámites bancarios, administrativos o procesos electorales. Si ya no te pareces a tu imagen, el cambio no solo es válido, sino recomendable. Así que si tu foto del INE no te convence, no tienes que resignarte. Puedes acudir al módulo correspondiente y solicitar una actualización. El proceso es sencillo y forma parte de los mecanismos que buscan garantizar que tu identificación oficial refleje quién eres hoy.

