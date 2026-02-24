Premiará Billboard a Thalía como Ícono de las Mujeres en la Música

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 24 febrero 2026
    Premiará Billboard a Thalía como Ícono de las Mujeres en la Música
    La intérprete de ‘Amor a la Mexicana’ suma un nuevo galardón a su carrera con el reconocimiento otorgado por Billboard. FOTO: AP

La intérprete de ‘Amor A la Mexicana’ es considera una influyente de la cultura latina en Estados Unidos

Una vez más la estrella mexicana Thalía será homenajeada, poniendo su legado musical por lo alto y amor que recibe de la audiencia mexicana. Esta vez fue elegida con el premio ícono de la ceremonia ‘Mujeres en la Música 2026’ de Billboard, un homenaje que celebra su trayectoria y su influencia latina en Estados Unidos. La gala, que se llevará a cabo en Los Ángeles, contará con presentaciones de artistas internacionales y un homenaje especial a la carrera de Thalía.

La ceremonia también otorgará premios a distintas artistas como a Teyana Taylor, Zara Larson, Lauffey, entre otras.

TE PUEDE INTERESAR: Nepo babies en México: el debate sobre privilegio y oportunidades en la televisión

Jenni de Blackpink, la agrupación Twice, Karol G Belinda, Selena Gomez y hasta las Ha*Ash han sido premiadas en esta ceremonia en años anteriores.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Música
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Thalía

Organizaciones


Billboard

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La noche previa, sostuvo un encuentro en el Palacio Nacional con dirigentes de los partidos que integran el bloque oficialista.

Asegura Sheinbaum que el 25 de febrero será la presentación de la reforma electoral
Relaciones sentimentales, llamadas telefónicas y encuentros personales han sido factores clave en la captura o muerte de algunos de los narcotraficantes más buscados de México.

Por enamorados... ‘El Chapo’, ‘El Mencho’ y otros dos capos que cayeron por sus relaciones sentimentales
En México, 9 millones 611 mil 882 trabajadores se dedican al sector secundario de la economía, representando al 24% de la población ocupada en el cuarto trimestre de 2025.

México: caen 48 mil empleos de manufactureras en el cuarto trimestre de 2025
¿Le quitarán el mundial a México por inseguridad? El presidente de la FIFA aclara estar ‘muy tranquilo’

¿Le quitarán el mundial a México por inseguridad? El presidente de la FIFA aclara estar ‘muy tranquilo’
Fue en Nueva York donde se registró el temporal más intenso desde 2016 dejando más de 38 cm de nieve en Central Park

Aerolíneas de EU retoman vuelos tras un histórico temporal de nieve
La vocera estadounidense lanzó un mensaje directo tras la violencia en México y la muerte de “El Mencho”, mientras Washington actualiza alertas de viaje y presiona por más acciones contra el narcotráfico.

Karoline Leavitt amenaza a cárteles mexicanos... ‘Si tocan a un estadounidense pagarán caro’
El venezolano, cuya sentencia ya se ha aplazado en varias ocasiones con anterioridad, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua por estos delitos.

Aplazan de nuevo sentencia del ex general chavista “El Pollo” Carvajal para abril
Estrategia sintáctica

Estrategia sintáctica