Premiará Billboard a Thalía como Ícono de las Mujeres en la Música
La intérprete de ‘Amor A la Mexicana’ es considera una influyente de la cultura latina en Estados Unidos
Una vez más la estrella mexicana Thalía será homenajeada, poniendo su legado musical por lo alto y amor que recibe de la audiencia mexicana. Esta vez fue elegida con el premio ícono de la ceremonia ‘Mujeres en la Música 2026’ de Billboard, un homenaje que celebra su trayectoria y su influencia latina en Estados Unidos. La gala, que se llevará a cabo en Los Ángeles, contará con presentaciones de artistas internacionales y un homenaje especial a la carrera de Thalía.
La ceremonia también otorgará premios a distintas artistas como a Teyana Taylor, Zara Larson, Lauffey, entre otras.
Jenni de Blackpink, la agrupación Twice, Karol G Belinda, Selena Gomez y hasta las Ha*Ash han sido premiadas en esta ceremonia en años anteriores.