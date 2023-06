Neta, ¿podría la inteligencia artificial de verdad destruir a la humanidad?

San Francisco- La declaración de una frase manifestó: “Mitigar el riesgo de extinción a causa de la inteligencia artificial debería ser una prioridad global junto a otros riesgos que impactan a toda la sociedad, tales como las pandemias y la guerra nuclear”.

La carta fue la más reciente de una serie de advertencias siniestras sobre la inteligencia artificial que han sido, de manera notable, escasas en detalles. Los sistemas de inteligencia artificial actuales no pueden destruir a la humanidad. Algunos de ellos apenas pueden sumar y restar. Así que, ¿por qué están tan preocupadas las personas que más saben sobre inteligencia artificial?

EL ESCENARIO ATEMORIZANTE

Los profetas de la industria tecnológica afirman que, algún día, las compañías, los gobiernos o los investigadores independientes podrían desplegar sistemas de inteligencia artificial poderosos para manejar todo, desde negocios hasta la guerra. Esos sistemas podrían hacer cosas que no queremos que hagan. Además, si los humanos intentaran interferir o apagarlos, podrían resistirse o incluso replicarse a sí mismos para poder seguir operando.

Yoshua Bengio, un profesor e investigador de inteligencia artificial en la Universidad de Montreal, comentó: “Los sistemas actuales no están ni cerca de representar un riesgo existencial. Pero... ¿en uno, dos o cinco años? Hay mucha incertidumbre. Ese es el tema. No estamos seguros de que esto no pasará de un punto en el que las cosas se vuelvan catastróficas”.