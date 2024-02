Neve Shalom, un pueblo de Israel que sí cree en la convivencia entre palestinos e israelíes

Su fundador, Bruno Husar, fue un judío egipcio convertido al cristianismo, quien logró que el cercano monasterio de Latrun le vendiera unas tierras para empezar su proyecto.

“No tuvimos apoyo del Gobierno y (el pueblo) no estaba reconocido como un lugar oficial. No había agua ni electricidad, era un lugar muy chiquito y poco a poco vinieron las familias”, dice Ariela, que llegó en 1980, cuando tenía 22 años.

LAS CONSTRUCCIONES EMBLEMÁTICAS DE NEVE SHALOM

Además de la escuela, que supuso el primer colegio con educación bilingüe en árabe y hebreo de todo Israel y que también educa a niños de otras poblaciones en los valores de convivencia y cooperación, hay otros centros que hacen de esta pequeña población un rincón muy singular tanto en Israel como en la región.

Uno es el centro comunitario espiritual, una construcción semiesférica de hormigón en cuyo interior hasta el sonido de los pasos reverbera por todo sala.