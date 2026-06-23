Nota de secuestro afirma que madre desaparecida de Nancy Guthrie, conocida periodista de EU, ha muerto

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    Nota de secuestro afirma que madre desaparecida de Nancy Guthrie, conocida periodista de EU, ha muerto
    Una pancarta con notas de cientos de simpatizantes para Nancy Guthrie, la madre desaparecida de Savannah Guthrie, afuera de la sala de redacción de KVOA el 6 de marzo de 2026, en Tucson, Arizona. AP/Rebecca Noble

El mensaje, que sería el segundo comunicado atribuido a los presuntos secuestradores, señala que Guthrie murió poco después de ser raptada

WASHINGTON- Una nota enviada a varios medios de comunicación y presuntamente vinculada a la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la conocida presentadora estadounidense Savannah Guthrie, asegura que la mujer de 84 años habría fallecido.

El mensaje, que sería el segundo comunicado atribuido a los presuntos secuestradores, señala que Guthrie murió poco después de ser raptada y que su muerte no fue intencional, según informaron el lunes varios medios locales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/a-100-dias-de-su-desaparicion-de-la-madre-de-la-periodista-savannah-guthrie-las-autoridades-trabajan-arduamente-para-resolverlo-IH20721180

Previamente, se había recibido una primera nota en la que se exigía un rescate de varios millones de dólares.

Las autoridades consideran que ambas comunicaciones podrían ser auténticas y enviadas por los propios secuestradores.

CNN y una cadena local del estado de Arizona que también recibió las notas acordaron junto con las fuerzas de seguridad y la familia no divulgar inicialmente el contenido para no comprometer la posible verificación de futuras comunicaciones.

Guthrie es la madre de la presentadora de la cadena estadounidense NBC Savannah Guthrie.

La mujer fue vista por última vez el sábado 31 de enero en su vivienda al norte de Tucson (Arizona), después de cenar con su hija mayor. La familia reportó su desaparición un día después cuando no acudió a la iglesia.

Las autoridades creen que la mujer fue secuestrada, tras haberse hallado restos de su sangre cerca de la entrada de su casa. Posteriormente, el FBI difundió videos de vigilancia en los que se veía a un hombre enmascarado en el porche de la residencia esa misma noche.

La familia ofreció 1 millón de dólares de recompensa por información que ayudara a encontrar a la mujer, y advirtió que sufría problemas de salud, mientras que el FBI prometió 100.000 dólares por pistas que ayudasen a dar con el paradero de Guthrie o a la captura de los responsables de su desaparición.

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