Ocultó el MI5 a Isabel II casi una década que uno de sus asesores era un espía soviético

Así mismo, en su confesión Blunt reconoció que había estado en contacto con los servicios de inteligencia soviéticos también después de la guerra, cuando ya laboraba en el Palacio de Buckingham al servicio de la reina Isabel II como un asesor de arte y experto en pintura, puesto en el que se desempeñó después de la declaración e inclusive fue nombrado caballero.

M15 Y SUS SOSPECHAS SOBRE BLUNT

El M15 empezó a tener las primeras sospechas en relación con el doble papel de Blunt en 1951, después de que dos de los miembros de los ‘cinco de Cambridge’, Guy Burgess y Donald Maclean, tomaron la decisión de huir a la Unión Soviética, situación que derivó en que fuera entrevistado por la inteligencia británica en 11 ocasiones en las que el asesor de la monarca británica negó el espionaje.

Sin embargo, no fue hasta 1973 cuando Martin Charteris quien en ese entonces era el secretario de la reina Isabel II, decidió informar a la reina británica sobre las imputaciones en contra de Blunt, hecho que Isabel II se tomó “con mucha calma y sin sorpresas”; la BBC precisa en su nota titulada “Queen not officially told for years about Palace spy, MI5 papers reveal” que cuando se le notificó “se mostró imperturbable, como era de esperar, y se lo tomó “con mucha calma y sin sorpresa”.

La decisión de informar oficialmente a la reina, añade Sanchia Berg, en su nota publicada por BBC “se produjo en medio de crecientes preocupaciones en Whitehall de que la verdad inevitablemente saldría a la luz después de que Blunt, que había estado gravemente enfermo de cáncer, muriera. Los periodistas ya estaban investigando la historia y ya no estaban limitados por preocupaciones de difamación”.

En la oficina de la reina, este asunto se conocía desde 1972, aunque no se le reveló a la monarca ya que «no se encontraba ninguna ventaja» en contárselo, porque «solo aumentaría sus preocupaciones», según el informe del en aquella fecha director del MI5, Michael Hanley.

CONFESIÓN DE BLUNT

Berg, precisa que en abril de 1964, Arthur Martin quien era en ese entonces el interrogador del MI5 confrontó a Blunt y “le prometió inmunidad judicial”. Su confesión completa se incluye por primera vez en los archivos dados a conocer.

“Además de reconocer su trabajo en tiempos de guerra, admitió haber estado en contacto con el Servicio de Inteligencia Ruso después de la guerra”, detalla Berg y prosigue describiendo que “Blunt dijo que conoció a un ruso llamado Peter antes de la partida de Burgess y Maclean, pero no podía recordar exactamente por qué. Dijo que el llamado Peter lo animó a huir también, pero él se negó”.

“El interrogador dijo que Blunt no estaba “a gusto” mientras hablaba, y cada pregunta “era seguida de una larga pausa” mientras “parecía estar debatiendo consigo mismo cómo responderla””, concluye Berg.

EL PAPEL DE BLUNT COMO DOBLE AGENTE SE HACE PÚBLICO DURANTE EL GOBIERNO DE TATCHER

Fue has 197, cuando la conservadora Margaret Tatcher era la primera ministra británica, que se hizo público el papel de Blunt como agente doble.

En respuesta Tatcher decidió hacer una referirse a este asunto en la Cámara de los Comunes debido que Blunt se encontraba en un delicado estado de salud y que podía provocar que se llevaran acabo investigaciones periodísticas que revelaran el papel que desempeñó el asesor de la reina.

Finalmente, Blunt murió en 1983 a la edad de 74 años después de padecer una larga enfermedad y ser despojado de su título de caballero.

Con información de la Agencia de Noticias EFE y BBC.