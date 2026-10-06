Otorgan premio Nobel de Física al belga Francis Halzen por hallar ’partículas fantasma’ de alta energía

La Real Academia Sueca de Ciencias destacó el trabajo que permitió convertir un enorme bloque de hielo del Polo Sur en un detector capaz de registrar las señales producidas cuando estas partículas interactúan excepcionalmente con la materia.

El físico belga Francis Halzen fue reconocido con el Premio Nobel de Física 2026 por sus contribuciones al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía procedentes de fuentes astrofísicas.

Los neutrinos son conocidos como partículas extremadamente difíciles de detectar. Pueden atravesar grandes cantidades de materia, incluida la Tierra y el cuerpo humano, prácticamente sin interactuar con ella. Precisamente esa característica los convierte en una herramienta para estudiar fenómenos que ocurren a enormes distancias.

El Polo Sur ofrecía condiciones favorables para el proyecto debido a la estabilidad del terreno y a la ausencia de varias fuentes de interferencia. Con el respaldo de otros científicos comenzaron las primeras pruebas mediante sensores instalados dentro del hielo.

La idea de utilizar el hielo antártico para detectar neutrinos surgió de Halzen en 1988 . El físico planteó aprovechar la transparencia del hielo glaciar para identificar los pequeños destellos de luz generados cuando un neutrino choca con un núcleo atómico.

EL HIELO DEL POLO SUR SE CONVIRTIÓ EN UN TELESCOPIO

El proyecto evolucionó hasta convertirse en IceCube, un observatorio terminado en 2011 que ocupa alrededor de un kilómetro cúbico de hielo. Su enorme tamaño es necesario porque los neutrinos cósmicos de energías extremadamente altas son poco frecuentes.

Los sensores instalados a gran profundidad registran los destellos producidos por las interacciones de estas partículas. A partir de esas señales, los científicos pueden reconstruir su trayectoria y buscar el lugar del universo donde se originaron.

NEUTRINOS PARA EXPLORAR EL UNIVERSO

El trabajo de Halzen permitió identificar neutrinos astrofísicos de alta energía, generados en procesos extremadamente violentos del universo. A diferencia de otras partículas, los neutrinos pueden viajar grandes distancias sin desviarse significativamente ni perder energía.

Esta propiedad ofrece una manera distinta de observar el cosmos. Al rastrear los neutrinos detectados por IceCube, los investigadores pueden estudiar ambientes extremos y buscar fuentes capaces de producir cantidades enormes de energía.

Mark Pearce, presidente del Comité Nobel de Física, destacó el alcance del proyecto y afirmó: “Francis Halzen ha liderado un equipo internacional de investigadores e ingenieros que nos han proporcionado un instrumento fantástico”.

Pearce también señaló que su “tenacidad y visión científica han allanado el camino hacia un nuevo tipo de astronomía”.

Halzen trabaja con neutrinos desde 1987, cuando comenzó sus investigaciones con AMANDA, un telescopio de neutrinos de primera generación instalado en el Polo Sur. A partir de ese trabajo llegó el desarrollo de IceCube.

El científico nació en 1944 en Tienen, Bélgica, y obtuvo su doctorado en 1969 en la KU Leuven. Actualmente es profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos.

En la descripción de su trabajo publicada por IceCube, Halzen explica: “Soy un físico teórico que estudia problemas en la intersección de la física de partículas, la astrofísica y la cosmología”.

DATOS CURIOSOS DEL NOBEL DE FÍSICA

· El Premio Nobel de Física fue incluido por Alfred Nobel en su testamento de 1895.

· Desde su creación se han entregado 119 premios de Física a 230 laureados.

· Solo cinco mujeres han recibido el Nobel de Física.

· El laureado más joven tenía 25 años, mientras que el de mayor edad tenía 96.