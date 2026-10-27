Rays dejan tendidos a Brewers y ponen la Serie Mundial 3-1

Los Rays de Tampa Bay evitaron la eliminación en la Serie Mundial 2026 al derrotar 4-3 a los Brewers de Milwaukee en el cuarto juego, definido en la duodécima entrada con un sencillo productor de Ben Williamson que permitió a Nick Fortes anotar la carrera del triunfo en el Tropicana Field. Cuando Milwaukee estaba a tres outs de conquistar el campeonato, Tampa Bay reaccionó para empatar la pizarra y después darle la vuelta al encuentro, con lo que redujo la desventaja en la serie a 3-1 y obligó a disputar un quinto partido.

El duelo comenzó con oportunidades para ambos equipos, pero fueron los Rays quienes abrieron el marcador en la segunda entrada. Chandler Simpson conectó un doblete que permitió a Jonny DeLuca llegar al plato para colocar el 1-0. Milwaukee respondió en la cuarta entrada. Cooper Pratt conectó un doblete productor que llevó a Sal Frelick a la registradora y puso el empate 1-1. Sin embargo, Tampa Bay recuperó la ventaja en ese mismo episodio, luego de que un error defensivo de David Hamilton permitiera a Junior Caminero anotar el 2-1. Los Brewers volvieron a emparejar el marcador en la quinta entrada gracias a un cuadrangular solitario de David Hamilton, quien mandó la pelota detrás de la barda para establecer el 2-2.

A partir de ese momento, el encuentro se convirtió en un duelo de pitcheo y defensivas. Ninguno de los dos equipos consiguió romper la igualdad durante las siguientes entradas, por lo que el partido se extendió a los extra innings. La tensión aumentó en la duodécima entrada. Cooper Pratt conectó un jonrón solitario para darle a Milwaukee una ventaja de 3-2 y colocar a los Brewers a tres outs de levantar el trofeo. Los Rays, sin embargo, no dejaron de buscar la remontada. Liam Hicks abrió la reacción con un sencillo y Junior Caminero avanzó hasta tercera base tras un error defensivo. Después, Jonny DeLuca conectó un imparable que permitió a Cedric Mullins anotar el empate 3-3. Tampa Bay mantuvo la presión y llenó las bases sin outs. En ese escenario, Ben Williamson ingresó como bateador emergente y conectó un sencillo hacia el jardín derecho que permitió a Nick Fortes anotar la carrera definitiva para el 4-3. El resultado le dio a los Rays su primera victoria del Clásico de Otoño y evitó que Milwaukee completara la barrida. Los Brewers todavía conservan ventaja de 3-1 y mantienen la posibilidad de conquistar el primer título de su historia, pero ahora deberán buscar otra oportunidad después de dejar escapar un partido que parecía tener bajo control. Tampa Bay, por su parte, necesita continuar con la misma respuesta ofensiva y defensiva para ganar los encuentros restantes y convertirse en el primer equipo en remontar una desventaja de 0-3 en una Serie Mundial.