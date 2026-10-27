Rays dejan tendidos a Brewers y ponen la Serie Mundial 3-1

+ Seguir en Seguir en Google
Béisbol
/
    Rays dejan tendidos a Brewers y ponen la Serie Mundial 3-1
    Milwaukee conserva ventaja de 3-1 en el Clásico de Otoño, pero Tampa Bay evitó la barrida y obligó a disputar el quinto juego de la Serie Mundial 2026. FOTO: AP

Milwaukee estuvo a tres outs de conquistar su primer título, pero Tampa Bay empató en la duodécima entrada y consiguió la carrera del triunfo para forzar el Juego 5.

Los Rays de Tampa Bay evitaron la eliminación en la Serie Mundial 2026 al derrotar 4-3 a los Brewers de Milwaukee en el cuarto juego, definido en la duodécima entrada con un sencillo productor de Ben Williamson que permitió a Nick Fortes anotar la carrera del triunfo en el Tropicana Field.

Cuando Milwaukee estaba a tres outs de conquistar el campeonato, Tampa Bay reaccionó para empatar la pizarra y después darle la vuelta al encuentro, con lo que redujo la desventaja en la serie a 3-1 y obligó a disputar un quinto partido.

Apertura 2026: América, Rayadas y Tigres lideran a las clasificadas a la Liguilla Femenil

El duelo comenzó con oportunidades para ambos equipos, pero fueron los Rays quienes abrieron el marcador en la segunda entrada. Chandler Simpson conectó un doblete que permitió a Jonny DeLuca llegar al plato para colocar el 1-0.

Milwaukee respondió en la cuarta entrada. Cooper Pratt conectó un doblete productor que llevó a Sal Frelick a la registradora y puso el empate 1-1. Sin embargo, Tampa Bay recuperó la ventaja en ese mismo episodio, luego de que un error defensivo de David Hamilton permitiera a Junior Caminero anotar el 2-1.

Los Brewers volvieron a emparejar el marcador en la quinta entrada gracias a un cuadrangular solitario de David Hamilton, quien mandó la pelota detrás de la barda para establecer el 2-2.

A partir de ese momento, el encuentro se convirtió en un duelo de pitcheo y defensivas. Ninguno de los dos equipos consiguió romper la igualdad durante las siguientes entradas, por lo que el partido se extendió a los extra innings.

La tensión aumentó en la duodécima entrada. Cooper Pratt conectó un jonrón solitario para darle a Milwaukee una ventaja de 3-2 y colocar a los Brewers a tres outs de levantar el trofeo. Los Rays, sin embargo, no dejaron de buscar la remontada.

Liam Hicks abrió la reacción con un sencillo y Junior Caminero avanzó hasta tercera base tras un error defensivo. Después, Jonny DeLuca conectó un imparable que permitió a Cedric Mullins anotar el empate 3-3.

Tampa Bay mantuvo la presión y llenó las bases sin outs. En ese escenario, Ben Williamson ingresó como bateador emergente y conectó un sencillo hacia el jardín derecho que permitió a Nick Fortes anotar la carrera definitiva para el 4-3.

El resultado le dio a los Rays su primera victoria del Clásico de Otoño y evitó que Milwaukee completara la barrida. Los Brewers todavía conservan ventaja de 3-1 y mantienen la posibilidad de conquistar el primer título de su historia, pero ahora deberán buscar otra oportunidad después de dejar escapar un partido que parecía tener bajo control.

Tampa Bay, por su parte, necesita continuar con la misma respuesta ofensiva y defensiva para ganar los encuentros restantes y convertirse en el primer equipo en remontar una desventaja de 0-3 en una Serie Mundial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


resultados

Localizaciones


San Petersburgo

Organizaciones


MLB
Tampa Bay Rays
Milwaukee Brewers

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
true

Huachicol: ¿acabó siendo un problema sistémico?
true

Taddei es Morena: Loret de Mola

El Gobierno de Claudia Sheinbaum anunció oficialmente que millones de mujeres inscritas a los programas de la Secretaría de Bienestar recibirá el pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre del 2026.

Pensión Mujeres Bienestar... Gobierno de Sheinbaum revela Calendario Oficial para depositarle 3 mil 100 pesos a mujeres de 60 a 64 años
El Instituto dejará de recurrir a agencias de cobranza extrajudicial y atenderá directamente a los acreditados con pagos pendientes.

Infonavit cambia las reglas de cobranza: así serán las visitas a deudores y qué no pueden hacer
El manto representa el cielo, tiene 46 estrellas y, supuestamente, forman la constelación del día de la aparición de la virgen.

Virgen de Guadalupe... ¿Cuándo inician los 46 Rosarios para venerarla y qué misterio se esconde sobre su manto?
Eric Bauza, actor de doblaje de los personajes de Bugs Bunny y el Pato Lucas de los Looney Tunes.

Muere Eric Bauza a los 46 años: la famosa voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas
Cristiano podría regresar a la selección de Portugal para los encuentros de noviembre ante Dinamarca y Gales, correspondientes a la UEFA Nations League.

Cristiano Ronaldo aparece en la prelista de Portugal para la Nations League
La esposa de Taylor ya habla públicamente de un cambio de equipo y la fecha límite de transferencias se acerca, así que la partida parece sellada.

Jonathan Taylor ya hace maletas; cuatro equipos se pelean por el corredor de los Colts