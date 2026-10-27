¡Coahuila a la conquista del cine! Filman película sobre la historia de una barrilera en Saltillo

Sin duda, la idea de que Saltillo y Coahuila sigan vigentes en la pantalla grande no se quedará solo en una promesa o en una idea sobre el papel, pues es una misión por cumplirse. Desde la revista Rodeo Capital, de esta casa editorial, se confirmó que se prepara una nueva película en la ciudad, misma que contará la historia de una joven barrilera.

Fue la periodista Aracely Gallegos quien destapó este nuevo proyecto cinematográfico, y fuentes extraoficiales confirmaron a VMÁS que Gabriel Ramos será el director del proyecto, bajo la producción de Luis Monterrubio.

De acuerdo con la información, la película lleva hasta el momento el nombre de ‘Indomable’. Además, tendría más locaciones en Saltillo, luego de que algunas escenas fueran grabadas en la Arena 8 Segundos mientras se llevaba a cabo el Festival Rodeo Saltillo.