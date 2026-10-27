¡Coahuila a la conquista del cine! Filman película sobre la historia de una barrilera en Saltillo
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La apuesta cinematográfica contará con los cineastas Luis Monterrubio y Gabriel Ramos; algunas de las primeras escenas fueron grabadas durante el Festival Rodeo Saltillo
Sin duda, la idea de que Saltillo y Coahuila sigan vigentes en la pantalla grande no se quedará solo en una promesa o en una idea sobre el papel, pues es una misión por cumplirse. Desde la revista Rodeo Capital, de esta casa editorial, se confirmó que se prepara una nueva película en la ciudad, misma que contará la historia de una joven barrilera.
Fue la periodista Aracely Gallegos quien destapó este nuevo proyecto cinematográfico, y fuentes extraoficiales confirmaron a VMÁS que Gabriel Ramos será el director del proyecto, bajo la producción de Luis Monterrubio.
De acuerdo con la información, la película lleva hasta el momento el nombre de ‘Indomable’. Además, tendría más locaciones en Saltillo, luego de que algunas escenas fueran grabadas en la Arena 8 Segundos mientras se llevaba a cabo el Festival Rodeo Saltillo.
¿DE QUÉ TRATARÁ LA PELÍCULA?
Fuentes extraoficiales confirmaron que el proyecto se encuentra en la etapa de desarrollo y financiamiento.
Además, la cinta cuenta con el impulso de la Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila y la Federación Mexicana de Rodeo, por lo que su participación es clave para este proyecto cinematográfico.
La idea es que la película pueda filmarse en 2027 y cuente la historia de una jinete que, de ser empleada de una maquiladora, inicia su camino en las competencias de barriles hasta lograr una exitosa carrera.
De concretarse, este proyecto se sumará a los recientes trabajos realizados por talentos locales, quienes desde su trinchera buscan contar historias de la región y llevarlas más allá de las salas de cine mexicanas, tal como sucedió con el filme ‘El Desaire’, que durante su semana de estreno acaparó la atención de la audiencia y permaneció en cartelera por al menos cuatro semanas.