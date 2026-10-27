Anuncio de vuelos de Aeroméxico hacia la CDMX detonará el dinamismo económico de Saltillo: Alcalde

El alcalde Javier Díaz González destacó que la llegada de vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) responde a la alta demanda registrada en la zona por el turismo de negocios y recreativo.

El regreso de la aerolínea Aeroméxico al Aeropuerto Internacional de Saltillo a partir de marzo del próximo año consolidará el crecimiento económico y la competitividad de la Región Sureste de Coahuila.

“Lo más importante es cómo este tipo de acciones, los vuelos regresando de Aeroméxico al Aeropuerto Internacional de Saltillo, pues genera ya un dinamismo económico bastante considerable”, afirmó el Munícipe.

Señaló que el éxito previo de la ruta de Viva Aerobus hacia el AIFA confirmó el potencial del mercado local: “Significa que hay una muy buena demanda de gente que quiere transitar desde la Región Sureste del Estado de Coahuila hacia la Ciudad de México”.

Díaz González agregó que la oferta se ampliará hacia destinos como Guadalajara y Cancún, impulsando el desarrollo regional: “Todo esto viene generando hacia el boom que tiene esta Región Sureste y la conectividadpues va a ayudar muchísimo al desarrollo económico y a la competitividad de la región”.

MOVILIDAD VIAL Y CONFLICTO ESTUDIANTIL

Por otra parte, la Policía Preventiva y Tránsito Municipal desplegó un operativo especial de movilidad sobre el bulevar Venustiano Carranza ante el bloqueo generado por alumnos del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS).

La manifestación pacífica en ambos sentidos de la vialidad obedeció a un problema de carácter interno entre el alumnado y la dirección de la institución de educación Superior.

“Tomaron la vialidad del Venustiano Carranza en ambos sentidos y ya nosotros implementamos un operativo de tránsito para poder generar una movilidad y darle vialidad por otras rutas alternas”, explicó el Alcalde.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades del plantel para resolver el conflicto: “Yo lo que pediría sería a las autoridades del Tecnológico de Saltillo que pudieran tomar cartas en el asunto, de poder llevar este tipo de negociaciones al interior de su institución educativa”.