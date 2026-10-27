Anuncio de vuelos de Aeroméxico hacia la CDMX detonará el dinamismo económico de Saltillo: Alcalde

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Saltillo
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    Anuncio de vuelos de Aeroméxico hacia la CDMX detonará el dinamismo económico de Saltillo: Alcalde
    Aeroméxico iniciará actividades en Saltillo a partir del mes de marzo de 2027; conectará con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. IA

El alcalde Javier Díaz González destacó que la ruta iniciará en marzo de 2027; además, el municipio implementó un operativo vial por manifestación estudiantil.

El regreso de la aerolínea Aeroméxico al Aeropuerto Internacional de Saltillo a partir de marzo del próximo año consolidará el crecimiento económico y la competitividad de la Región Sureste de Coahuila.

El alcalde Javier Díaz González destacó que la llegada de vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) responde a la alta demanda registrada en la zona por el turismo de negocios y recreativo.

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“Lo más importante es cómo este tipo de acciones, los vuelos regresando de Aeroméxico al Aeropuerto Internacional de Saltillo, pues genera ya un dinamismo económico bastante considerable”, afirmó el Munícipe.

Señaló que el éxito previo de la ruta de Viva Aerobus hacia el AIFA confirmó el potencial del mercado local: “Significa que hay una muy buena demanda de gente que quiere transitar desde la Región Sureste del Estado de Coahuila hacia la Ciudad de México”.

Díaz González agregó que la oferta se ampliará hacia destinos como Guadalajara y Cancún, impulsando el desarrollo regional: “Todo esto viene generando hacia el boom que tiene esta Región Sureste y la conectividadpues va a ayudar muchísimo al desarrollo económico y a la competitividad de la región”.

MOVILIDAD VIAL Y CONFLICTO ESTUDIANTIL

Por otra parte, la Policía Preventiva y Tránsito Municipal desplegó un operativo especial de movilidad sobre el bulevar Venustiano Carranza ante el bloqueo generado por alumnos del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS).

La manifestación pacífica en ambos sentidos de la vialidad obedeció a un problema de carácter interno entre el alumnado y la dirección de la institución de educación Superior.

“Tomaron la vialidad del Venustiano Carranza en ambos sentidos y ya nosotros implementamos un operativo de tránsito para poder generar una movilidad y darle vialidad por otras rutas alternas”, explicó el Alcalde.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades del plantel para resolver el conflicto: “Yo lo que pediría sería a las autoridades del Tecnológico de Saltillo que pudieran tomar cartas en el asunto, de poder llevar este tipo de negociaciones al interior de su institución educativa”.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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