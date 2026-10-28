Coahuila: Promedian más de 900 consultas diarias por males respiratorios; SS advierte incremento del 13%

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    Coahuila: Promedian más de 900 consultas diarias por males respiratorios; SS advierte incremento del 13%
    En las últimas cinco semanas, los males respiratorios se incrementaron notablemente, sobre todo las infecciones. Unsplash

Ante aumento, autoridades de salud intensifican la vacunación en grupos vulnerables y llaman a apuntalar la prevención

Ante la llegada de la temporada de frío, las autoridades sanitarias reportaron un incremento en las infecciones respiratorias, por lo que intensificaron las acciones de vacunación y prevención entre la población.

De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud federal correspondientes a las últimas cinco semanas, los casos de infecciones respiratorias agudas pasaron de 241 mil 999 a 274 mil 205, lo que representa un aumento de 32 mil 206 casos.

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En el mismo periodo, los registros de COVID-19 aumentaron de 22 a 32 casos, mientras que los de influenza pasaron de 192 a 195.

Estas enfermedades generan un promedio de 920 consultas diarias en el sector público; sin embargo, médicos del sector privado consultados señalaron que todavía no observan un incremento pronunciado en sus consultorios.

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AVANZA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Para prevenir complicaciones de salud, el titular de la Jurisdicción Sanitaria de la Región Sureste, Raymundo Zamarripa, informó que se mantienen las campañas de vacunación contra la influenza y el COVID-19 en asilos, albergues para adultos mayores, centros de salud y hospitales.

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En la Región Sureste se contempla la aplicación de un total de 60 mil dosis contra la influenza. Para la primera etapa se recibieron 20 mil biológicos destinados a proteger a los grupos prioritarios, entre ellos adultos mayores de 65 años, niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, personal de salud expuesto y personas con enfermedades crónicas o inmunosupresión.

Hasta el momento, esta fase inicial registra un avance del 57 por ciento en la aplicación de las dosis.

SE ALARGAN MALES HASTA POR 10 DÍAS

Entre los pacientes afectados se han reportado síntomas de influenza e infecciones de garganta que pueden tardar hasta 10 días en remitir, así como molestias persistentes, entre ellas tos constante, dolor de oídos, dificultad para respirar y ronquera.

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Zamarripa señaló que la vacuna contra la influenza ayuda a prevenir las formas graves de la enfermedad y reduce el riesgo de hospitalización.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar la automedicación ante la presencia de síntomas respiratorios y acudir a los centros de salud, donde se ofrecen consultas generales y tratamientos médicos gratuitos.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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