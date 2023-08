Países amazónicos, liderados por Brasil, firman un pacto por la selva

La selva amazónica no solo es un paraíso de biodiversidad, sino que también desempeña un papel importante en la lucha contra el cambio climático porque extrae y almacena enormes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera que calientan el planeta. En el último medio siglo, alrededor del 17 por ciento de la selva ha sido arrasada y una parte aún mayor está gravemente degradada .

“ La Amazonía es nuestro pasaporte hacia una nueva relación con el mundo, una relación más simétrica en la que nuestros recursos no se exploten en beneficio de unos pocos, sino que se valoren y se pongan al servicio de todos ”, dijo Lula en un discurso pronunciado en la reunión.

Eduardo Viola, que estudia asuntos internacionales medioambientales en la Fundación Getúlio Vargas de Brasi l, dijo que no hay duda de que la cumbre ha representado el paso más importante que han dado los países amazónicos para proteger la selva, pero es posible que no sea suficiente. “ Los compromisos varían mucho y la capacidad de aplicación fuera de Brasil es baja, o muy baja ”, dijo.

La reunión de Belém sirvió a Lula y a otros para criticar duramente a los países ricos, sobre todo a los occidentales, por no cumplir la promesa hecha en la cumbre de la ONU sobre el clima de 2009 de aportar 100.000 millones de dólares anuales al financiamiento ambiental de los países más pobres.

Max Bearak cubre temas de geopolítica del cambio climático. Ha trabajado en India, Kenia y Ucrania y ha reportado desde más de 30 países. c. 2023 The New York Times Company.

Por Manuela Andreoni y Max Bearak, The New York Times.