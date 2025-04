La resistencia de Harvard ante Trump es ‘de trascendental importancia’

“¿Este gobierno obligará al departamento de economía a contratar marxistas o al de psicología a contratar junguianos o, en ese sentido, a que la facultad de medicina contrate homeópatas o curanderos nativos americanos?”, dijo.

Harvard no ha escapado a los problemas que agitaron a los campus de todo el país tras los atentados dirigidos por Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023. En su carta, Garber dijo que la universidad había tomado medidas para abordar el antisemitismo, apoyar diversos puntos de vista y proteger la libertad de expresión y la disidencia.

Esos mismos puntos se expusieron en una carta dirigida al gobierno por dos abogados que representan a Harvard, William Burck y Robert Hur.

Burck es también asesor externo de ética de la Organización Trump y representó al bufete de abogados Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP en el acuerdo que alcanzó recientemente con el gobierno de Trump.

Hur, quien trabajó en el Departamento de Justicia en el primer mandato de Trump, fue el fiscal especial que investigó el manejo de documentos clasificados por parte del presidente Joe Biden y lo calificó de “anciano con mala memoria”, lo que enfureció a Biden.

Ambos abogados conocen el funcionamiento jurídico del actual gobierno, una experiencia beneficiosa para Harvard.

“Harvard sigue abierta al diálogo sobre lo que la universidad ha hecho, y tiene previsto hacer, para mejorar la experiencia de todos los miembros de su comunidad”, escribieron Burck y Hur en la carta, dirigida a los consejeros generales en funciones de los Departamentos de Educación y Salud y Servicios Humanos y a un comisario de la Administración General de Servicios. “Pero Harvard no está dispuesta a acceder a exigencias que van más allá de la autoridad legal de este o cualquier gobierno”.

La representante Elise Stefanik, republicana por Nueva York, quien el año pasado celebró audiencias para investigar el antisemitismo en los campus universitarios, incluida Harvard, se mostró mordaz en un mensaje publicado en las redes sociales.

“La Universidad de Harvard se ha ganado por derecho propio su lugar como epítome de la podredumbre moral y académica en la enseñanza superior”, escribió Stefanik, graduada de Harvard. Añadió que “es hora de cortar totalmente la financiación de los contribuyentes estadounidenses a esta institución, que no ha estado a la altura de su lema fundacional Veritas. Desfinancien Harvard”.

No queda claro qué otras medidas podría tomar el gobierno de Trump contra Harvard por su resistencia, aunque las posibles acciones podrían incluir una investigación de su condición de organización sin fines de lucro y nuevas cancelaciones de los visados de estudiantes internacionales.

El presidente del Consejo Estadounidense de Educación, Ted Mitchell, dijo que la acción de Harvard era esencial.

“Si Harvard no hubiera adoptado esta postura”, dijo, “habría sido casi imposible que otras instituciones lo hicieran”.

Elisabeth Bumiller es escritora de The New York Times. Hasta hace poco fue jefa del buró de Washington. Anteriormente, cubrió el Pentágono, la Casa Blanca, la campaña de McCain de 2008 y el Ayuntamiento para el Times. c. 2025 The New York Times Company.

Por Elisabeth Bumiller, The New York Times.