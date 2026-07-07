Trump advertirá a los países de la OTAN que no utilicen ‘cálculos engañosos’ en materia de defensa

La OTAN ha mejorado notablemente su gasto en defensa desde el primer mandato del presidente Trump todos los países alcanzaron el umbral del 2% en 2025, al menos sobre el papel.

Donald Trump advertirá a los aliados de la OTAN que no hagan “arreglos matemáticos turbios” con su gasto en defensa durante su reunión con los líderes del bloque militar, y algunos de los aliados más poderosos de Estados Unidos parecen ser los que más se queden rezagados.

Esto supone un aumento considerable respecto a los seis países que lo lograron al final de su primer mandato, de los cuales solo seis de los 32 miembros lo hicieron.

Pero el Reino Unido, Francia, Italia y España —cuatro de los cinco miembros europeos más importantes de la OTAN— están retrasando sus promesas de invertir más en material y personal militar.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, insistirá en que los miembros de la alianza están en camino de cumplir el acuerdo del año pasado que obliga a todas las naciones a aumentar su gasto en defensa hasta el 5% de su PIB para 2030.

Sin embargo, la realidad demuestra que varias de las mayores economías de la OTAN, lastradas por un crecimiento moribundo y la división política, están lejos de alcanzar ese objetivo.

“Lo lograrán cuando puedan, pero estas naciones no sienten una urgencia tan fuerte por su seguridad nacional como otras y están centradas en otras prioridades”, dijo Jerry McGinn, director del Centro para la Base Industrial del grupo de expertos CSIS, al periódico The Post.

El Reino Unido, una potencia nuclear que en su día tuvo el ejército más poderoso de Europa, ahora cuenta con el ejército más pequeño en más de dos siglos .

A pesar de ser la segunda economía más grande de Europa, el Reino Unido apenas destina el 2,31% de su PIB a la defensa, según el centro de estudios Atlantic Council, con sede en Washington.

Si bien Gran Bretaña anunció la semana pasada planes para destinar 20.000 millones de dólares adicionales a su gasto en defensa, el método para obtener esos fondos sigue siendo dudoso y aún está lejos de alcanzar siquiera el 3% del PIB.

El Reino Unido, que está atravesando otra convulsión política debido a su economía tambaleante, ya ha reconocido anteriormente que no puede cumplir con la promesa del 5%.

En cambio, Gran Bretaña se comprometió a alcanzar el 3,5% para 2035, un objetivo que, según los funcionarios británicos, sigue siendo poco realista.

Es probable que Trump critique duramente a los países que, en su opinión, no están haciendo avances significativos en el fortalecimiento de su defensa, especialmente dada la negativa de la OTAN a permitir que Estados Unidos utilice sus bases aéreas para la guerra contra Irán.

“Fue un asunto de gran importancia durante su primer mandato, y seguirá siendo una prioridad importante para él en el segundo”, declaró un alto funcionario de la administración al periódico The Post.

Trump también está atento a los países que están “manipulando las cifras” con sus objetivos de gasto militar del 5%, ya sea al no presentar planes claros para alcanzar esa cifra o al incluir gastos no militares.

Francia, que tiene un historial de derrotas en guerras terrestres , apenas alcanzó el 2% el año pasado, y París busca aumentar su gasto en defensa en solo medio punto para finales de la década, lo que representa apenas la mitad del objetivo fijado por Trump para 2030.

Italia se encuentra en una situación similar, y se espera que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anuncie un plan para aumentar el gasto de alrededor del 2% al 2,8% del PIB este año.

Mientras tanto, en España, el presidente socialista Pedro Sánchez se ha negado a destinar más del 2,1% del PIB del país a defensa.

“Si nos fijamos, geográficamente —con la excepción de Alemania— las naciones que más gastan en defensa están todas situadas cerca de Rusia”, señaló McGinn, haciendo referencia a los cambios en las prioridades tras la invasión rusa de Ucrania.

Polonia, Lituania, Letonia y Estonia se encuentran entre las naciones que más gastan en defensa, impulsadas por la creciente amenaza que representa Rusia, con Varsovia a la cabeza con un 4,5%.

Según McGinn, todos esos países están invirtiendo actualmente una mayor proporción de su PIB en defensa que Estados Unidos, que ha propuesto un aumento del 4,6% este año que es poco probable que se materialice.

Alemania, la mayor economía de la OTAN, tiene previsto alcanzar aproximadamente el 5% del PIB para 2030, según un borrador de presupuesto al que ha tenido acceso Reuters.

También es probable que la República Checa, Eslovenia y Albania estén en el punto de mira, ya que, según se informa, todas ellas inflaron sus cifras para alcanzar el objetivo del 2% de este año, y la OTAN exige respuestas claras en la cumbre de esta semana.

Anteriormente, los países admitieron que parte de su gasto se destinaba a cosas como obras viales y otros proyectos que en realidad no se traducen en un fortalecimiento de sus fuerzas armadas.

Es probable que las diferencias sobre quién gasta más en defensa aumenten las tensiones dentro de la alianza el martes, ya que los funcionarios de la OTAN tienen previsto examinar detenidamente los planes presupuestarios con miras a fortalecer las fuerzas militares.

“Para nosotros, el reto consiste en garantizar que los Aliados sigan por el camino creíble hacia ese compromiso del 3,5%; si se sigue avanzando a trompicones por el 2%, entonces no se está por el camino creíble”, declaró a Reuters un alto funcionario de la OTAN.

El compromiso de la OTAN de destinar el 5% del gasto a la defensa exige que la mayor parte se utilice en activos militares directos, incluidos recursos humanos, armas y otros equipos y sistemas utilizados para la defensa.

Como parte de esa cifra, los países también tendrían que destinar el 1,5% a inversiones más amplias en seguridad y defensa, incluyendo infraestructura crítica y preparación civil.