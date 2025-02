¡Susto!, padre capta con su cámara el momento en que su hijo es tragado por una ballena en Chile

PUNTA ARENAS- Adrián Simancas, de 24 años, estaba haciendo kayak con su padre, Dell Simancas, cuando el gigantesco animal apareció inesperadamente y atrapó al joven y su embarcación amarilla con sus fauces. Segundos después, tras liberarlo, el cetáceo siguió nadando.

Los momentos fueron captadas por Dell, quien pese a la situación inusitada seguía motivando a su hijo a mantener la calma y volver al kayak.

“Tranquilo, tranquilo”, se escucha en el vídeo que ya se ha viralizado en Chile.

“Yo pensé que había muerto”, dijo el joven a The Associated Press. “Pensé que me había comido, que me había tragado”.

El joven relató el “terror” de estos pocos segundos y explicó que fue cuando volvió a la superficie que sintió “miedo de verdad”.