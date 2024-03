Permiso condicional humanitario para migrantes enfrenta dura prueba en elecciones de 2024 en Estados Unidos

The Associated Press habló con inmigrantes que llegaron durante cuatro grandes oleadas de permisos condicionales humanitarios en los últimos 72 años .

“Me alegra que aquí tengo una libertad, y no vivo bajo el comunismo”, subrayó. “Cuando los conocí por primera vez, los estadounidenses fueron realmente amables. Nos abrieron los brazos. Si no nos abren los brazos, no sabríamos a dónde ir”.

Creó su propio negocio de atención de adultos mayores. Ahora es voluntaria como presidenta de una organización de servicio a vietnamitas. Se naturalizó estadounidense en 1980.

CUBA, 1980

Mabel Junco, quien llegó a Key West, Florida, a bordo de un barco pesquero que alquiló su tío, fue una de los casi 125,000 cubanos que recibieron un permiso condicional humanitario en Estados Unidos en 1980. Fueron procesados en campamentos para refugiados en el sur de Florida.

La familia de Junco estaba en contra del gobierno cubano. En abril de 1980 el gobernante Fidel Castro anunció sorpresivamente que cualquier cubano que quisiera podía abandonar la isla desde el puerto de Mariel.

Mabel, quien en ese entonces tenía 11 años, dependía de un tío que había vivido en Miami casi 10 años. Él alquiló un barco pesquero para ella, sus padres y una hermana mayor, que tenía 16 años. Salieron de su vivienda en La Habana hacia el puerto de Mariel y se dieron cuenta que la embarcación estaba en mal estado, y llena de personas.