Pete Hegseth, secretario de Defensa estadounidense reveló planes secretos de guerra en un chat grupal

Fue una violación excepcional de la inteligencia de seguridad nacional estadounidense . No solo se incluyó de manera inadvertida al periodista en el grupo, sino que la conversación se realizó fuera de los canales seguros del gobierno que se utilizarían normalmente para la planificación bélica clasificada y altamente sensible.

El jefe de redacción de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, escribió en un artículo publicado el lunes que Michael Waltz, asesor de seguridad nacional, lo añadió por error al chat en Signal, una aplicación comercial de mensajería .

NUEVA YORK- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, reveló planes de guerra en un chat grupal encriptado que incluía a un periodista dos horas antes de que las tropas estadounidenses lanzaran ataques contra la milicia hutí en Yemen, dijo el lunes la Casa Blanca, confirmando un artículo de la revista The Atlantic .

Hegseth, escribió Goldberg, dijo que “l as primeras detonaciones en Yemen se sentirían dentro de dos horas, a la 1:45 p. m., hora del este ”. Así que esperé en mi coche en el estacionamiento de un supermercado”.

Goldberg no publicó los detalles de los planes de guerra en su artículo.

En una entrevista, Goldberg dijo que “ hasta el texto de Hegseth del sábado, se trataba principalmente de mensajes de procedimiento y de política. Luego se convirtieron en planes de guerra y, para ser sincero, eso me produjo un escalofrío ”.

Alrededor de la 1:55, los ataques aéreos iniciales impactaron edificios en barrios de Saná, la capital de Yemen, y sus alrededores, conocidos bastiones de los dirigentes hutíes, según funcionarios del Pentágono y residentes. Los ataques continuaron todo ese sábado y los días siguientes.

Hegseth, escribió Goldberg, anunció al grupo —que incluía al periodista— que se habían tomado medidas para mantener la información en secreto.

“Actualmente estamos limpios de OPSEC”, escribió Hegseth, utilizando el acrónimo militar en inglés que se refiere a la seguridad operativa.

Varios funcionarios del Departamento de Defensa expresaron su conmoción por el hecho de que Hegseth hubiera puesto planes de guerra estadounidenses en un grupo de chat de una aplicación comercial. Dijeron que mantener este tipo de conversación en un grupo de chat de Signal podría constituir en sí mismo una violación de la Ley de Espionaje, que regula el manejo de información sensible.

Revelar planes operativos de guerra antes de los ataques planeados también podría poner a los soldados estadounidenses directamente en peligro, dijeron los funcionarios. Y exfuncionarios del FBI que trabajaron en casos de filtraciones describieron este suceso como una violación devastadora de la seguridad nacional. Hablaron bajo condición de anonimato para hablar de un asunto delicado de seguridad nacional.

Los exfuncionarios de seguridad nacional dijeron que si se utilizaron celulares personales en el chat de grupo, el comportamiento sería aún más alarmante debido a los esfuerzos de hackeo chinos.

Jack Reed, senador por Rhode Island, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados, dijo que la “historia es uno de los fallos más atroces de seguridad operativa y sentido común que he visto”.

“Las operaciones militares deben manejarse con la máxima discreción y precisión, utilizando líneas de comunicación seguras y aprobadas, porque hay vidas estadounidenses en juego”, añadió.

Los senadores republicanos se enfrentaron a un aluvión de preguntas. Muchos dijeron que estaban preocupados, pero la mayoría se reservaron su opinión hasta que pudieran recibir la información completa.

“Parece que se cometieron errores, no cabe duda”, dijo Roger Wicker, senador republicano por Misisipi y presidente de la Comisión de las Fuerzas Armadas. “Intentaremos llegar a la verdad sobre el terreno y tomar las medidas adecuadas”.

Trump, en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, dijo que no tenía conocimiento del artículo de The Atlantic. “No sé nada al respecto”, dijo, y añadió: “Me lo estás contando por primera vez”.

El Pentágono remitió las preguntas sobre el artículo al Consejo de Seguridad Nacional. Hegseth viajaba el lunes a Hawái, su primera escala en un viaje de una semana a Asia. Habló con los periodistas que viajaban con él tras aterrizar en Hawái, calificó a Goldberg de “supuesto periodista” y, cuando se le presionó por una respuesta, dijo que “nadie estaba enviando por SMS planes de guerra, y eso es todo lo que tengo que decir al respecto”.

La Casa Blanca también pareció contradecir a Hegseth. “En este momento, el hilo de mensajes del que se informó parece ser auténtico, y estamos revisando cómo se añadió un número inadvertido a la cadena”, dijo Brian Hughes, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, en un comunicado enviado por correo electrónico. Calificó el hilo de “demostración de la profunda y meditada coordinación política entre altos funcionarios”.

La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, dijo en una conferencia de prensa que no haría comentarios sobre las “conversaciones deliberativas” de Rubio, y redirigió las preguntas a la Casa Blanca.

El chat grupal también incluyó un desacuerdo de Vance, quien calificó de “error” el momento de la operación en Yemen. Tanto él como Hegseth argumentaron en el chat que los países europeos se beneficiaron de los esfuerzos de la Marina estadounidense para proteger las rutas marítimas de los ataques hutíes.

“No estoy seguro de que el presidente sea consciente de lo incoherente que es esto con su mensaje sobre Europa en estos momentos”, escribió Vance antes de la operación. Dijo que estaba “dispuesto a apoyar el consenso del equipo y guardarme estas preocupaciones”.

Pero añadió que “detesto rescatar de nuevo a Europa”.

Hegseth respondió: “Comparto plenamente tu aversión a la carga gratuita europea. Es PATÉTICO”. Pero, dijo, “creo que deberíamos ir”.

Durante su primer mandato, Trump dijo repetidamente que Hillary Clinton debería haber sido encarcelada por utilizar un servidor privado de correo electrónico para comunicarse con su personal y otras personas mientras era secretaria de Estado. Waltz, por su parte, publicó en las redes sociales en junio de 2023: “El consejero de Seguridad Nacional en funciones de Biden, Jake Sullivan, envió mensajes confidenciales a la cuenta privada de Hillary Clinton. ¿Y qué hizo al respecto el Departamento de Justicia? Nada”.

En sus numerosas apariciones televisivas antes de convertirse en secretario de Defensa, Hegseth también censuró a Clinton por utilizar un servidor privado de correo electrónico. El lunes, esas críticas reaparecieron en las redes sociales. “Hola @petehegseth_DOD, ¿eres tú?”, se lee en una publicación, que incluía un video de Hegseth en Fox Business diciendo que Clinton “traicionó a su país” por “conveniencia”.

Clinton, por su parte, volvió a publicar el reportaje de Atlantic en las redes sociales con un comentario: “Tiene que ser una broma”.

Michael Crowley y Adam Goldman colaboraron con reportería.

Helene Cooper es corresponsal en el Pentágono. Anteriormente fue editora, corresponsal diplomática y corresponsal en la Casa Blanca.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times, y se centra en asuntos militares y antiterroristas de Estados Unidos en el extranjero, temas sobre los que ha reportado durante más de tres décadas. c. 2025 The New York Times Company.

Por Helene Cooper yEric Schmitt, The New York Times.