Acusarán a de terrorismo a sospechoso de apuñalamiento masivo en Walmart

TRAVERSE CITY.— Las autoridades presentarán cargos de terrorismo y 11 cargos de asalto con intención de asesinato contra el hombre de 42 años, que fue acusado de llevar a cabo un ataque con cuchillo en una tienda Walmart en Michigan, donde 11 personas resultaron heridas.

Fue el sábado que se contabilizaron 11 personas heridas durante el apuñalamiento masivo, de las cuales tres de éstas han sido sometidas a cirugía.

El caos se desató en el Walmart el sábado después de que el sospechoso entrara en la tienda durante una tranquila tarde de compras y apuñalara al azar a las víctimas con un cuchillo plegable, según autoridades. Minutos después del ataque, el sospechoso fue detenido con la ayuda de personas presentes en la tienda.

El Munson Healthcare donde fueron atendidas las víctimas informó en un comunicado en Facebook que seis están en estado crítico y cinco están graves.

“No puedo elogiar lo suficiente a todos los que estuvieron involucrados. Cuando te detienes y miras desde el momento de la llamada hasta el momento que lo detuvimos, el individuo fue detenido en un minuto”, indicó el jefe policial del condado Grand Traverse, Michael Shea.

Shea dijo que las edades de las víctimas oscilaban entre los 21 y los 84 años. Una víctima era un empleado de Walmart.

De acuerdo al testimonio de Steven Carter, quien entrega pedidos de clientes de Walmart, estaba cargando su camión en el estacionamiento de Walmart cuando vio a un hombre cortar el cuello de una mujer con un cuchillo.

Unos cinco minutos después, el hombre estaba rodeado por compradores en el estacionamiento, incluido uno que sostenía un arma. El grupo de cinco o seis personas seguía gritando al hombre “suelta el cuchillo”, dijo, y el hombre respondió: “No me importa, no me importa”. Seguía retrocediendo del grupo, antes de que alguien lo derribara y lo sometiera.