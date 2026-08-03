Petro llama a organizar una ‘milicia popular’ en el suroeste de Colombia para la defensa ciudadana

“Le solicito al movimiento indígena, campesino, popular y estudiantil del Cauca (suroeste) organizar las guardias libertadoras para contrarrestar a los asesinos organizados con la fuerza de la red y el poder popular”, afirmó el mandatario en la red social X.

El saliente presidente Gustavo Petro instó el lunes a los movimientos sociales a organizar una “milicia popular” para defenderse de eventuales agresiones de lo que denominó el “fascio narcotraficante”, luego de ataques contra un líder indígena y un político de su partido el fin de semana.

Petro, quien militó en su juventud en la extinta guerrilla M-19, considera las “guardias libertadoras” como formas de “milicia popular que deben actuar en coordinación con el ejército nacional” en los lugares donde las “mafias” busquen dominar a los militares, a quienes instó a desobedecer si les ordenan “asesinar al pueblo”.

Andrés Macías, investigador de conflicto y temas de paz de la Universidad Externado, explicó a The Associated Press que las declaraciones de Petro resultan delicadas porque “introducen la posibilidad de legitimar el uso de las armas por parte de actores civiles en un contexto donde Colombia ya enfrenta una alta fragmentación de la violencia” por parte de grupos armados ilegales.

En regiones como Cauca, donde las comunidades padecen la presencia de actores armados, Macías advierte que se podría aumentar la desconfianza en las instituciones y dificultar la “diferenciación entre organizaciones comunitarias legítimas y estructuras armadas ilegales”.

En los últimos días de su gobierno Petro ha insistido en que su sucesor, el conservador Abelardo de la Espriella, representa la llegada del “fascismo” a Colombia. Tampoco reconoció la victoria electoral de De la Espriella alegando presunto fraude.

De la Espriella, respaldado por el presidente Donald Trump, se posesionará el 7 de agosto en Cali, la principal ciudad del suroeste del país, para enviar un mensaje a los grupos armados ilegales que operan en esa zona y a los que promete combatir con mano dura.

Petro instó a los movimientos sociales a reunirse el 7 de agosto en Cali para “organizar las guardias libertadoras y las formas de la resistencia”. Se espera que en el marco de la posesión presidencial se registren manifestaciones de sectores opositores a De la Espriella.

“Las guardias libertadoras sólo obedecen órdenes de su comunidad en asamblea, es la comunidad la que decide si deben armarse o no, de acuerdo a la magnitud de la agresión”, aseguró Petro.

El exmilitar y representante por el Partido Conservador, Guillermo Blanco, advirtió en X que lo propuesto por Petro “choca con el orden constitucional y sólo alimenta el riesgo de fortalecer estructuras armadas paralelas”.