Camión bomba explota frente a estación de policía en Colombia; reportan al menos 11 heridos

La explosión de un camión bomba frente a una estación de policía en la ciudad de Cúcuta, Colombia, dejó al menos 11 personas heridas este sábado, a unos días de la toma de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella. El ataque ocurrió cerca de la frontera con Venezuela y movilizó a cuerpos de seguridad y de emergencia. De acuerdo con reportes en el lugar, la detonación provocó daños en la estación de policía y en inmuebles cercanos. Periodistas de la AFP documentaron el vehículo en llamas, así como fachadas destruidas y la presencia de integrantes de la fuerza pública, militares y habitantes de la zona.

PRESIDENTE ELECTO, ABELARDO DE LA ESPRIELLA, CONDENA EL ATENTADO Tras el ataque, el presidente electo Abelardo de la Espriella emitió un mensaje en su cuenta de X en el que condenó lo ocurrido. “Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional (...) El terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad”, expresó. La investidura de De la Espriella está prevista para el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali, donde sustituirá en el cargo al presidente Gustavo Petro.

AUTORIDADES REPORTAN 11 PERSONAS LESIONADAS El secretario de Seguridad del departamento de Norte de Santander, George Quintero, informó que entre las personas lesionadas se encuentran ocho elementos de la Policía Nacional y tres civiles. “En este momento tenemos ocho personas lesionadas de la policía y tres personas particulares (...) Es un hecho atroz, violento (...) y es lamentable lo que pasó”, declaró ante medios de comunicación. Las autoridades colombianas anunciaron una recompensa equivalente a más de 32 mil dólares por información que permita identificar y detener a los responsables del atentado.

ATAQUE OCURRE ANTES DEL CAMBIO DE GOBIERNO El atentado se registró seis días antes de la toma de protesta del presidente electo. De la Espriella ha anunciado que durante su administración buscará fortalecer la estrategia de seguridad contra las guerrillas y organizaciones dedicadas al narcotráfico, además de impulsar una mayor cooperación militar con Estados Unidos e Israel. Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la autoría del ataque y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la explosión.

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