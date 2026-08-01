Camión bomba explota frente a estación de policía en Colombia; reportan al menos 11 heridos

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    Camión bomba explota frente a estación de policía en Colombia; reportan al menos 11 heridos
    La explosión de un camión bomba dañó una estación de policía en Cúcuta y dejó 11 personas heridas, entre ellas ocho policías y tres civiles. VANGUARDIA

Un camión bomba explotó en Cúcuta y dejó 11 heridos. El atentado ocurrió días antes de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella

La explosión de un camión bomba frente a una estación de policía en la ciudad de Cúcuta, Colombia, dejó al menos 11 personas heridas este sábado, a unos días de la toma de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella. El ataque ocurrió cerca de la frontera con Venezuela y movilizó a cuerpos de seguridad y de emergencia.

De acuerdo con reportes en el lugar, la detonación provocó daños en la estación de policía y en inmuebles cercanos. Periodistas de la AFP documentaron el vehículo en llamas, así como fachadas destruidas y la presencia de integrantes de la fuerza pública, militares y habitantes de la zona.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-presidente-electo-de-colombia-paso-de-defender-a-narcotraficantes-a-declararles-la-guerra-OB22453296
$!AME5020. CÚCUTA (COLOMBIA), 01/08/2026.- Policías inspeccionan el lugar donde ocurrió un atentado terrorista este sábado, en Cúcuta (Colombia). Al menos ocho policías y otras tres personas resultaron heridas por la explosión de un vehículo bomba cerca del comando de la Policía del Departamento de Norte de Santander, en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, que fue seguida de otras detonaciones. EFE/ Mario Caicedo
AME5020. CÚCUTA (COLOMBIA), 01/08/2026.- Policías inspeccionan el lugar donde ocurrió un atentado terrorista este sábado, en Cúcuta (Colombia). Al menos ocho policías y otras tres personas resultaron heridas por la explosión de un vehículo bomba cerca del comando de la Policía del Departamento de Norte de Santander, en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, que fue seguida de otras detonaciones. EFE/ Mario Caicedo Mario Caicedo / EFE

PRESIDENTE ELECTO, ABELARDO DE LA ESPRIELLA, CONDENA EL ATENTADO

Tras el ataque, el presidente electo Abelardo de la Espriella emitió un mensaje en su cuenta de X en el que condenó lo ocurrido.

“Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional (...) El terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad”, expresó.

La investidura de De la Espriella está prevista para el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali, donde sustituirá en el cargo al presidente Gustavo Petro.

AUTORIDADES REPORTAN 11 PERSONAS LESIONADAS

El secretario de Seguridad del departamento de Norte de Santander, George Quintero, informó que entre las personas lesionadas se encuentran ocho elementos de la Policía Nacional y tres civiles.

“En este momento tenemos ocho personas lesionadas de la policía y tres personas particulares (...) Es un hecho atroz, violento (...) y es lamentable lo que pasó”, declaró ante medios de comunicación.

Las autoridades colombianas anunciaron una recompensa equivalente a más de 32 mil dólares por información que permita identificar y detener a los responsables del atentado.

$!AME5020. CÚCUTA (COLOMBIA), 01/08/2026.- Policías inspeccionan el lugar donde ocurrió un atentado terrorista este sábado, en Cúcuta (Colombia). Al menos ocho policías y otras tres personas resultaron heridas por la explosión de un vehículo bomba cerca del comando de la Policía del Departamento de Norte de Santander, en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, que fue seguida de otras detonaciones. EFE/ Mario Caicedo
AME5020. CÚCUTA (COLOMBIA), 01/08/2026.- Policías inspeccionan el lugar donde ocurrió un atentado terrorista este sábado, en Cúcuta (Colombia). Al menos ocho policías y otras tres personas resultaron heridas por la explosión de un vehículo bomba cerca del comando de la Policía del Departamento de Norte de Santander, en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, que fue seguida de otras detonaciones. EFE/ Mario Caicedo Mario Caicedo / EFE
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/harfuch-informa-detencion-de-colombianos-ligados-a-narcominas-identifican-a-lider-vinculado-al-cjng-DM21874351

ATAQUE OCURRE ANTES DEL CAMBIO DE GOBIERNO

El atentado se registró seis días antes de la toma de protesta del presidente electo. De la Espriella ha anunciado que durante su administración buscará fortalecer la estrategia de seguridad contra las guerrillas y organizaciones dedicadas al narcotráfico, además de impulsar una mayor cooperación militar con Estados Unidos e Israel.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la autoría del ataque y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la explosión.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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