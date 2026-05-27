Petro pide enviar nota de protesta a EU por muerte de joven colombiano detenido por ICE

BOGOTÁ.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este miércoles a la Cancillería enviar una nota de protesta al Gobierno de EE.UU. por la muerte de un joven colombiano en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado de Misouri.

“Se suicidio (sic) un joven colombiano en un campo de concentración de ICE del gobierno estadounidense. Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió el suicidio”, expresó Petro en X, donde ordenó a la Cancillería “entregar nota de protesta”.

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“Un homenaje de toda la juventud colombiana a Brayan Rayo Garzón. QEPD”, añadió el presidente colombiano.

Rayo Garzón murió el pasado 8 de abril de 2025 tras haber sido hallado inconsciente en un centro de detención del condado de Phelps, en Misouri, donde estaba a la espera de ser deportado a Colombia desde mayo de 2024 tras ser detenido por la policía, según documentos de ICE consultados por EFE.

Familiares de otras víctimas y forenses han cuestionado antes a ICE por atribuir a “suicidios” las muertes de migrantes, como la del nicaragüense Víctor Manuel Díaz y el cubano Gerardo Lunas Campos en Fort Bliss, un centro de detención en la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas.

En enero, más de 73 mil migrantes permanecían detenidos en Estados Unidos, el nivel más alto desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001.

RELACIÓN TENSA

La relación bilateral entre Bogotá y Washington atraviesa tensiones desde enero de 2025, cuando el inicio del segundo mandato de Donald Trump dio paso a una etapa de fuertes diferencias con el Gobierno colombiano.

La primera gran crisis se produjo ese mes, cuando Petro se negó a recibir vuelos militares estadounidenses con ciudadanos colombianos deportados al considerar que eran trasladados en condiciones inhumanas. En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles y sanciones económicas contra Colombia.

Las discrepancias continuaron en los meses siguientes, especialmente por el enfoque de la lucha antidrogas, lo que llevó a que la administración estadounidense retirara a Colombia el certificado de país colaborador en el combate contra el narcotráfico y en la imposición de sanciones contra funcionarios colombianos, incluido el propio jefe de Estado.

La tensión en la relación disminuyó después de una llamada que mantuvieron Petro y Trump a principios de enero, que dio paso a reuniones de alto nivel entre funcionarios de ambos Gobiernos y al encuentro de ambos mandatarios el 3 de febrero en la Casa Blanca.