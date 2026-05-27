Petro pide enviar nota de protesta a EU por muerte de joven colombiano detenido por ICE

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Petro pide enviar nota de protesta a EU por muerte de joven colombiano detenido por ICE
    Las políticas antimigrantes del actual Gobierno, junto con el impulso a los arrestos en el interior del país, han derivado en cifras récord de detenciones ESPECIAL.
EFE
por EFE

COMPARTIR

TEMAS


Detenciones
Migración
Muertes

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


ICE

Resaltó que el gobierno de Trump debe reflexionar cómo la política de inmigración ‘está matando a estadounidenses y a latinoamericanos’

BOGOTÁ.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este miércoles a la Cancillería enviar una nota de protesta al Gobierno de EE.UU. por la muerte de un joven colombiano en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado de Misouri.

“Se suicidio (sic) un joven colombiano en un campo de concentración de ICE del gobierno estadounidense. Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió el suicidio”, expresó Petro en X, donde ordenó a la Cancillería “entregar nota de protesta”.

TE PUEDE INTERESAR: Rusia ataca sin tregua al Reino Unido y a sus aliados en el ciberespacio

“Un homenaje de toda la juventud colombiana a Brayan Rayo Garzón. QEPD”, añadió el presidente colombiano.

Rayo Garzón murió el pasado 8 de abril de 2025 tras haber sido hallado inconsciente en un centro de detención del condado de Phelps, en Misouri, donde estaba a la espera de ser deportado a Colombia desde mayo de 2024 tras ser detenido por la policía, según documentos de ICE consultados por EFE.

Familiares de otras víctimas y forenses han cuestionado antes a ICE por atribuir a “suicidios” las muertes de migrantes, como la del nicaragüense Víctor Manuel Díaz y el cubano Gerardo Lunas Campos en Fort Bliss, un centro de detención en la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas.

En enero, más de 73 mil migrantes permanecían detenidos en Estados Unidos, el nivel más alto desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001.

RELACIÓN TENSA

La relación bilateral entre Bogotá y Washington atraviesa tensiones desde enero de 2025, cuando el inicio del segundo mandato de Donald Trump dio paso a una etapa de fuertes diferencias con el Gobierno colombiano.

La primera gran crisis se produjo ese mes, cuando Petro se negó a recibir vuelos militares estadounidenses con ciudadanos colombianos deportados al considerar que eran trasladados en condiciones inhumanas. En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles y sanciones económicas contra Colombia.

Las discrepancias continuaron en los meses siguientes, especialmente por el enfoque de la lucha antidrogas, lo que llevó a que la administración estadounidense retirara a Colombia el certificado de país colaborador en el combate contra el narcotráfico y en la imposición de sanciones contra funcionarios colombianos, incluido el propio jefe de Estado.

La tensión en la relación disminuyó después de una llamada que mantuvieron Petro y Trump a principios de enero, que dio paso a reuniones de alto nivel entre funcionarios de ambos Gobiernos y al encuentro de ambos mandatarios el 3 de febrero en la Casa Blanca.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Migración
Muertes

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


ICE

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Salvavidas para Rocha Moya

Salvavidas para Rocha Moya
NosotrAs: Y la epidemia silenciosa de la presión estética

NosotrAs: Y la epidemia silenciosa de la presión estética
La CNDH pidió investigar denuncias de acoso sexual y hostigamiento contra directivos del Hospital Infantil Federico Gómez.

CNDH exhorta a autoridades de Salud a investigar denuncias de acoso y violencia en Hospital Infantil de México
Marcial Díaz Ibarra, consultor de QUA Energy, explicó que la posición de la empresa petrolera estatal sigue siendo comprometida.

Pemex, segunda petrolera más endeudada del mundo
Conoce los requisitos para obtener 6,250 pesos mensuales con Sembrando Vida, el programa de Bienestar que apoya a mayores de 18 años con terreno disponible. Descubre cómo inscribirte y los beneficios que ofrece.

Bienestar ofrece apoyo de 6 mil 450 pesos al mes... si eres mayor de edad y cumples con estos requisitos
La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es un derecho constitucional en México.

¿Se vence el plazo y no hay depósito? Qué hacer si tu empresa se retrasa con el Reparto de Utilidades
Momento.

¿Lo vas a ver? Anuncia BTS detrás de cámaras de su reunión con Claudia Sheinbaum
Una de las sedes es Pachuca, donde se hospedará Sudáfrica, rival del Tri en el partido inaugural del Estadio Banorte (foto).

México será la casa de siete selecciones para el Mundial 2026, ¿Quiénes tendrán sus campamentos en nuestro país?