Pide León XIV a los obispos españoles lleve a cabo la reparación para los sobrevivientes de abusos sexuales

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    Pide León XIV a los obispos españoles lleve a cabo la reparación para los sobrevivientes de abusos sexuales
    El papa León XIV se reúne con los obispos españoles en la Conferencia Episcopal Española, en Madrid. AP/Alessandra Tarantino

Durante décadas, la jerarquía eclesiástica española desestimó la magnitud de los abusos en su Iglesia

MADRID- El pontífice solicitó a la jerarquía católica de España que lleve acabo la reparación para aquellos sobrevivientes de abusos sexuales que fueron cometidos por el clero y que, además, afronte la crisis con transparencia, esto ocurre antes de que el papa sostenga un encuentro con víctimas.

León, expresó a los obispos españoles que toda la comunidad eclesial deberá tener “un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/antes-de-visita-del-papa-leon-xiv-espana-avanza-con-reparaciones-a-victimas-de-abusos-sexuales-de-la-iglesia-PH21157899

Durante décadas, la jerarquía eclesiástica española desestimó la magnitud de los abusos en su Iglesia, esta situación fue así hasta que un periódico inició a documentar “un legado de abusos y encubrimientos”, precisa The Assoiated Press.

“Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación”, reiteró el papa, quien prosiguió resaltando que “cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación”.

ESPAÑA IMPLEMENTÓ UN SISTEMA DE REPARACIONES

Entorno a la indignación pública derivada de la crisis de abusos sexuales, España tomó la decisión de implementar a inicios de este año un sistema de reparaciones para los casos de abusos clericales que sean antiguos con el propósito de que sean procesados, y que exige tanto la participación de la Iglesia católica como la del gobierno español.

$!El papa León XIV sostiene un encuentro con los obispos españoles en la Conferencia Episcopal Española, en Madrid.
El papa León XIV sostiene un encuentro con los obispos españoles en la Conferencia Episcopal Española, en Madrid. AP/Alessandra Tarantino

AP señala que si bien, en países e Iglesias se han puesto en marcha mecanismos de reparación con el objetivo de compensar a los sobrevivientes y brindar terapia, el español “es inusual” ya que da al gobierno “un papel fuerte en el proceso y la última palabra en los pagos”.

No obstante a que este mecanismo, que jurídicamente no es vinculante, indica AP, por otra parte recibió tanto “elogios” como “cierto escepticismo” por parte de organizaciones de defensa y los mismos sobrevivientes.

Este sistema de reparaciones otorga a las víctimas un año para que presenten su solicitud.

En todo el mundo, los escándalos por los abusos sexuales hechos por los sacerdotes, así como su encubrimiento, provocó un fuerte sismo en las diócesis católicas, con lo que se dañó “la reputación de la Iglesia más de tres décadas después que la crisis estallara públicamente por primera vez en Occidente”, concluye AP

Con informción de la Agencia The Associated Press.

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Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

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