Antes de visita del papa León XIV, España avanza con reparaciones a víctimas de abusos sexuales de la Iglesia

MADRID- En la década de 1970, en una España profundamente católica que aún estaba gobernada por el dictador Francisco Franco, enviaron a Paula Alonso-Pimentel a catequesis a los 8 años a una escuela religiosa en la ciudad norteña de Valladolid. Allí, según relata, un sacerdote marista abusó sexualmente de ella durante un año en el vestíbulo de la escuela, sentándola sobre sus rodillas y levantándole la falda mientras los estudiantes entraban y salían. Más de 50 años después, busca reparaciones.

El ajuste de cuentas largamente postergado de España con los abusos sexuales dentro de la Iglesia católica entró en una nueva fase este año con el lanzamiento de un programa de reparaciones para casos como el de Alonso-Pimentel, que involucran a miembros del clero acusados que han muerto y cuyos presuntos delitos son demasiado antiguos como para ser procesados. La Conferencia Episcopal Española y el gobierno de España aprobaron el programa meses antes de la visita prevista del papa León XIV, que comienza el sábado, a un país que en otro tiempo fue abrumadoramente católico y que tiene 50 millones de habitantes. Un elemento destacado del plan es que otorga al gobierno la última palabra sobre los pagos. Los escándalos de abusos sexuales del clero y encubrimientos han sacudido diócesis católicas en todo el mundo, dañando la reputación de la Iglesia y poniendo a prueba la popularidad de los papas más de tres décadas después de que la crisis estallara públicamente por primera vez en Occidente. En España, algunas víctimas se han sentido tranquilizadas. Otras siguen siendo escépticas, señalan que el plazo para presentar reclamaciones de reparación es demasiado corto y cuestionan que el plan pueda funcionar sin pagos exigibles y transparentes. El programa da a las víctimas un año para solicitarlo. Hasta ahora lo han hecho 420 personas. Llega tras años de controversia después de que el diario El País revelara el alcance de los presuntos abusos en medio del silencio de la Iglesia, así como críticas al intento de la propia Iglesia de compensar a las víctimas. Alonso-Pimentel comparte parte del escepticismo, pero espera que el abuso que ha pasado décadas intentando superar finalmente sea atendido.

“A ellos, a la Iglesia, les tiene que costar la reparación”, afirmó. “Les tiene que costar porque esto no puede salir gratis, no puede ser que puedan seguir haciéndolo y que no tenga para ellos un precio enorme”. The Associated Press no identifica a personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que se presenten públicamente, como ha hecho Alonso-Pimentel. Durante años, enterró los recuerdos. Con el tiempo, habló del abuso con amigos, parejas, psicólogos y, finalmente, con otras personas que también dijeron que miembros del clero abusaron de ellas. Después de que el papa Francisco convocara una cumbre mundial en 2019 sobre abusos clericales, Alonso-Pimentel escribió a la orden marista en Valladolid para pedir detalles sobre el sacerdote que, según dice, abusó de ella. Lo único que recibió fue su nombre. Tras un breve periodo de comunicación, se sintió desconfiada y cortó el contacto. Cuando la Iglesia española puso en marcha su propio programa extrajudicial para víctimas de abusos en casos prescritos, ella no solicitó participar, disuadida por la actitud de la institución. Alonso-Pimentel espera que el nuevo modelo con participación del estado sea más equitativo. “Yo voy a presentar mi informe sí o sí”, señaló. “Pero también quiero ver un poco cómo trabajan”. El nuevo sistema prevé que el Defensor del Pueblo revise cada caso mediante un equipo independiente de expertos y proponga una compensación, ya sea simbólica, psicológica o económica, que luego evaluará la Iglesia. Si no se alcanza un acuerdo, el caso pasará a un comité conjunto con representantes de la Iglesia, la oficina del Defensor del Pueblo y grupos de víctimas. Si ese comité no logra ponerse de acuerdo, el Defensor del Pueblo tiene la última palabra. EL LARGO CAMINO HACIA UN ACUERDO Con la creación por parte de El País en 2018 de una base de datos de casos de abusos sexuales del clero, España empezó a afrontar un legado de abusos por parte de sacerdotes y de encubrimientos por generaciones de obispos y superiores religiosos. Lo hizo más tarde que otros países occidentales, como Estados Unidos, Irlanda y Australia. A medida que la base de datos crecía, también lo hacía la indignación pública, y el Defensor del Pueblo fue encargado por el Parlamento de investigar cuán extendido estaba el problema. En 2023, el Defensor del Pueblo entregó un contundente informe de 800 páginas que estimaba que había cientos de miles de posibles víctimas de abusos sexuales en la Iglesia en España a lo largo de décadas, de acuerdo a una encuesta a 8 mil personas. El informe también examinó 487 casos conocidos.

Los obispos de España rechazaron la estimación, al señalar que su propia investigación había descubierto 728 abusadores sexuales dentro de la Iglesia desde 1945. La mayoría de los delitos ocurrieron antes de 1990, indicó la conferencia episcopal, y el 60% de los presuntos perpetradores ya había muerto. En 2024, los obispos crearon unilateralmente un sistema para ayudar a las víctimas caso por caso. Llegó meses después de que el gobierno de España anunciara su intención de obligar a la Iglesia a compensar a las víctimas, acusando a la Iglesia de minimizar el problema. El gobierno sostuvo que el sistema interno de la Iglesia era ineficaz en parte porque carecía de supervisión externa. Por esa razón, muchas víctimas, incluida Alonso-Pimentel, dijeron que no querían dirigirse directamente a la Iglesia. No se puede ser juez y jurado en el propio caso, dijo Alonso-Pimentel. “Así de simple”.