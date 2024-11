Precios más altos, guerras comerciales y más: lo que hay que saber sobre los aranceles de Trump

TRUMP TIENE MUCHO PODER PARA IMPONER ARANCELES UNILATERALMENTE

La Constitución otorga técnicamente al Congreso el poder de regular el comercio exterior, pero los legisladores han otorgado a su vez al presidente gran parte de su propia autoridad comercial.

Las leyes aprobadas en décadas anteriores han dado al presidente un amplio margen para imponer aranceles con el fin de proteger la seguridad nacional de Estados Unidos, defender industrias perjudicadas por prácticas comerciales extranjeras o tomar medidas en respuesta a una “emergencia internacional”, que puede definirse prácticamente como cualquier cosa.

La única excepción podría ser la idea de Trump de imponer un arancel universal a todos los productos extranjeros, que, según los expertos jurídicos, podría ser impugnada ante los tribunales. Pero esas impugnaciones podrían tardar en desarrollarse y, en última instancia, podrían resultar infructuosas.

SI SIGUE ADELANTE CON SUS PLANES, ES PROBABLE QUE SE AVECINEN GUERRAS COMERCIALES

En el primer mandato de Trump, sus aranceles provocaron múltiples enfrentamientos comerciales internacionales. La Unión Europea, China, Canadá y otros gobiernos impusieron aranceles a la soja, el whisky, el jugo de naranja y las motocicletas estadounidenses, lo que provocó la caída estrepitosa de algunas exportaciones de EE. UU.

Parece probable que estos escenarios se repitan a mayor escala. Muchos gobiernos extranjeros ya están elaborando listas de productos estadounidenses que podrían atacar como respuesta.

Algunos operadores de Wall Street parecen estar asumiendo que las amenazas arancelarias de Trump son en parte bravuconerías, y no se traducirán plenamente en políticas.

Pero Edward Alden, experto en comercio del Consejo de Relaciones Exteriores, dijo que esta vez, Trump había mostrado una “aceptación mucho más fundamental de los aranceles como algo bueno”.

Alden señaló una línea en el discurso de aceptación de Trump la madrugada del miércoles, en la que dijo que las promesas hechas serían “promesas cumplidas”.

“No hay duda de que lo dice en serio”, dijo Alden sobre los aranceles. “Eso está muy arriba en la lista de promesas”.

Ana Swanson cubre comercio y economía internacional para el Times desde la corresponsalía en Washington. Ha sido periodista por más de una década. c. 2024 The New York Times Company.

